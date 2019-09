Viajar al pasado flamenco

A veces se nos reprocha a los críticos ya maduros, como yo, que estemos investigando a cantaores del XIX, en vez de escribir de ellos, de esos jóvenes que se auto promocionan ellos mismos en las redes sociales, algunos con una gran habilidad y magníficos resultados. Creo que es perfectamente compatible ocuparse de estos nuevos valores y a la vez investigar en el pasado. Estos jóvenes ya saben quién fue Antonio Monge El Planeta, la primera gran figura del cante flamenco (Cádiz, 1790-Málaga, 1856), porque hice una investigación de casi un año y publicamos su biografía en este periódico. No solo El Planeta, sino Tomás el Nitri, Paco la Luz, Frijones, La Serrama, Manuel Escacena, Pastora Pavón o su hermano Tomás.

Ser cantaor no es solo cantar y poner la mano, sino conocer el cante y a sus intérpretes, y empaparse de jondura. El cante jondo es una cultura antigua, de al menos dos siglos, y nos habíamos olvidado de los pioneros, de los que crearon esta maravilla y que murieron en la más triste miseria, salvo casos excepcionales. He investigado ciento cincuenta años de flamenco y creo que no encontré a ni una sola figura del XIX con casa propia. Muy pocos sabían firmar el padrón de vecinos y el 90% de aquellos artistas fueron enterrados de mala manera, algunos de caridad, con caja o sin ella. A los jóvenes debería interesarles este asunto, saber cómo fue la vida de El Fillo, de Paco el Barbero o Miracielos.

Si no saben nada de ellos y no se impregnan de cultura jonda, serán solo jornaleros del arte o estrellas, pero nada más. Manolo Sanlúcar, el gran guitarrista y compositor, me dijo un día que él les hablaba mucho de los grandes maestros a los jóvenes que iban a sus cursos. “Si no les interesa saber de ellos, no llegarán nunca a nada”, me dijo. Y no solo de los maestros o personajes del pasado, sino de poesía, de literatura, de música y de pintura. Me apena que la mayoría de los jóvenes artistas del flamenco a los que sigo por Facebook, o que me siguen, no hablen casi nunca de esto, de la cultura del flamenco, solo de tonterías, de fútbol o de personajes bufos de la televisión basura. Les basta con grabarse un vídeo dándose una pataíta por bulerías en un aeropuerto o una sala de fiesta.

Hace años di un curso sobre la historia del flamenco en Sevilla, donde anuncié que iba a dar a conocer decenas de documentos inéditos sobre las figuras principales del cante en Sevilla, y no fue ni un solo joven cantaor, solo una cantaora, Alicia Gil. Claro, luego dan un recital en una peña y no saben ni lo que cantan. Les hablas de Lorente y se creen que era un futbolista del Atlético de Bilbao. Por eso investigo, para que esto cambie y terminen por entender que no se puede amar lo que no se conoce y que si no viajamos de vez en cuando al pasado para saber quiénes fueron los pioneros, los creadores de este tesoro cultural, el flamenco acabará desapareciendo o cambiará tanto que dejará de ser lo que todavía es, una joya cultural.