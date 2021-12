Vida de artista

Ahora que llevamos una semana reflexionando sobre la muerte de Verónica Forqué, creo que sería un buen momento para hablar de la vida de los artistas. Fui durante doce años el Secretario General del Sindicato de Actores e Intérpretes de Andalucía y durante ese tiempo tuve la posibilidad de conocer de primera mano el padecimiento de los actores. Llegué a vivir el caso de que nos llamara un actor pidiéndonos ayuda económica para comer él y sus hijos justo durante la semana en la que tenía una película, ¡como protagonista!, en cartel. Le dije: «¡Pero si estás en la cresta del éxito!». «No», me contestó, «esa película la rodé hace un año y hace un año me la pagaron y no he vuelto a trabajar. Y ahora he estado yendo a galas y presentaciones que no me han pagado, pero a las que debía ir para promocionarme y que me pudieran salir otras películas». Lo comprendí.

En el sindicato también traté con una actriz que había hecho teatro y luego había estado en series de televisión y que de pronto se quedaba en el paro por dos o tres años... Y me dijo: «Si mi hija me dice que quiere ser actriz, la mato».

Conozco el ambiente, yo mismo he trabajado en varias películas y series de televisión de éxito (la última «El autor», con Javier Gutiérrez, ahora en Netflix) pero siempre he tenido otro trabajo de respaldo (primero profesor de conservatorio y después de universidad), pero he visto las auténticas angustias de artistas brillantes preocupados por el futuro. Tal como estaban teniendo éxito ya sabían que se acabaría, que algún día irían por la calle y escucharían eso de «Esta es una actriz... Sí, ¿dónde salía?», por más que hayas sido la híper famosa Verónica Forqué. «Toda fama es pasajera».

Porque, claro, podían ser magníficos en su trabajo, pero ¿alguien les había proporcionado alguna vez la madurez emocional como para soportar el olvido? El olvido de tres meses, de un año, de dos... Cuando nadie te llama, crees de inmediato, que se ha acabado, que nunca más te van a llamar, que todos se han olvidado de ti, que viene detrás la siguiente generación pegando fuerte con su formación excelsa y su juventud descarada. Y sufres. Los he visto sufrir, perder la confianza en sí mismos, cuestionarse todo, deprimirse. Y matan por ir a MasterChef o a La isla de las tentaciones. Y matarían por ir a «Golpéame en los huevos hasta que me caiga» o «Concurso de comedores de Salchichas de Antena 3». No porque les interese, sino porque quieren recordarle al mundo que siguen existiendo. Y luego la gente los insulta en las redes, pero ellos se inventaron hace mucho el dicho: «Ladran, pues cabalgamos», y con eso lo justifican todo.

Porque luego está la adrenalina del reconocimiento: ser reconocidos por extraños pareciera una muestra de ser queridos. Y eso, señores, va en el ADN: todos los seres humanos luchamos por ser amados desde que nacemos. Y cada uno establece su estrategia: unos son guapos y bellos y no tienen que hacer mucho más (y suelen caer en picado cuando se les va semejante don); otros son simpáticos; otros memoriosos y cumplidores, grandes trabajadores; otros unos ‘abandonaos’ para dar pena (que es otra estrategia de atracción de amor); etc. Pero todos buscamos amor y reconocimiento, y en el mundo de las artes y el deporte se consiguen a raudales. Pero las caídas son espectaculares.

Hace años planteé en la Universidad la necesidad de que hubiera una asignatura de Ética en todas las carreras. Un economista sin ética, un médico sin ética, un arquitecto sin ética, etcétera, colaboran en construir una sociedad mucho peor. Indudablemente, en las Escuelas de Arte Dramático y en los Conservatorios de Música y Danza, sería imprescindible que alguien les previniera y les diera recursos intelectuales para prevenir la debacle del acabamiento profesional, del desamor popular; quizás Verónica Forqué no habría terminado así.