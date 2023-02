Villacís y su ‘coitus interruptus’ con el PP

Lo de la clase política española es un no parar. Qué espectáculos nos ofrecen. Si uno quiere pasar un rato divertido lo único que tiene que hacer es leer un par de noticias sobre un político cualquiera. La juerga está garantizada.

Begoña Villacís (vicealcaldesa de Madrid que milita en Ciudadanos) está protagonizando uno de los momentos más disparatados de los últimos tiempos. No se puede ser más ridículo. No se puede dar una imagen más patética. Anda mendigando un espacio en el PP que no encuentra ni a la de tres. Tanto es así que ya ha decidido recular y proclamar a los cuatro vientos, con gran dignidad impostada, que se queda en su partido, que realmente nunca se fue y que jamás se ha ofrecido al PP.

Voy a empezar por el final: se presentará como candidata al Ayuntamiento de Madrid en las próximas elecciones; no conseguirá ni un solo concejal; a los cinco minutos alguien del PP (seguramente Almedia, el actual alcalde) le ofrecerá un puesto en un chiringuito libre; al rato sabremos que eso estaba pactado desde semanas antes. Ya lo verán. De todos modos, la foto que acompaña esta columna muestra con claridad el futuro político de la señora Villacís. Sí, lo que tiene detrás.

Lo patético y escabroso de todo esto ha sido el hachazo que Isabel Díaz Ayuso le ha regalado a Villacís. No hay que olvidar que gracias a Ciudadanos la presidenta madrileña logró gobernar en Madrid. Y ahora, dice que Villacís le interesa lo mismo que un papel arrugado en el centro de la Gran Vía. Lo mismo. Menuda humillación tan despiadada. Y es que ante una falta de vergüenza política como la que ha mostrado Villacís, todo puede pasar.

Villacís se queda en Ciudadanos porque no tiene otra posibilidad. Villacís se queda sin dignidad política aunque le da lo mismo porque sabe que ya le buscarán un arreglo. Villacís conseguirá el peor resultado posible en las próximas elecciones aunque Juan Marín ya le debe haber hecho un croquis sobre cómo seguir chupando del bote.

Esto sí que es un culebrón.