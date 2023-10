Violencia, violencia, todo violencia

Nos rodea la violencia. También la paz, de ella trataré otro día. Hay muchos tipos de violencia. Cuando en 1991 empecé a impartir periodismo en la Universidad de Sevilla, le hablé a mis alumnos -un curso que di clase en primero de carrera- del asentamiento El Vacie, al lado del cementerio de Sevilla. La gente que vivía allí no tenía ni donde caerse muerta y tampoco tenía tiempo para morirse, debía buscar su sustento diario. Aún quedan pobladores por aquellas miserias cuyos orígenes unos sitúan en los inicios de los años treinta del siglo XX y otros a principios de los cincuenta. Mis alumnos se asombraron con lo que les decía. De manera que mucha Expo, mucha Sevilla cableada, digitalizada ya, y a poca distancia de la propia Expo, la violencia, la vulneración de los derechos humanos que llega hasta hoy con los tristemente famosos barrios más pobres de España en la ciudad más visitada de Andalucía.

Le propuse a mi alumnado un reto: a ver quién se llegaba por El Vacie para hacer un reportaje o al menos para verlo. Tres alumnas recogieron el guante, entre unos cien discentes. Les dije que muchísimo cuidado, que llevaran una cámara de fotos y ropa muy sencilla. Un paseo y para fuera. Ahora dirán que esto es, ¿cómo se dice? ¿aporofobia? Me importa un pimiento, lo que yo tenía que hacer era cuidar de unas chicas de 18 años y preparar futuros periodistas. Lo que yo tenía que hacer es enfrentarlas con la desagradable realidad, es una de las grandes ventajas de esta profesión, fortalecerse con la cruda realidad, no huir de lo desagradable y violento como aconsejan algunos pardillos del periodismo, no, el periodista y el ser humano, demasiado humano, agarran el toro por los cuernos. Yo he desarrollado estudios antropológicos en el antiguo asentamiento de Los Bermejales, también en Sevilla, allí, con los gitanos, qué horrible calor bajo aquellos techos de latón en aquellas chabolas tostadas por el verano. Y he observado in situ pobreza por un tubo en América Latina, hasta tiroteos en México y aún no estoy curtido, ni mucho menos. Los de la aporofobia se la cogen con papel de fumar.

Las tres alumnas vinieron a mi despacho, impresionadas por lo que habían visto. Niños con sarna, sanidad cero, comidas hechas de cualquier manera... Sintieron miedo, se notaban muy inseguras. Cuando les pregunté por las fotos que lo probaran me dijeron que estuvieron tan afectadas y asustadas que no pudieron ni se atrevían a hacerlas y se fueron pronto. He ahí la lección: el periodista debe guardarse sus emociones y sus lágrimas para cuando esté solo. Aquellas jóvenes tenían 18 años, ¿cómo les iba a echar la bronca? Habían estado en el seno de la violencia sevillana, de lo que se llama el cuarto mundo, que es la miseria mezclada con el lujo del primer mundo.

Mi colega el profesor Juan Torres escribe en su web, Ganas de escribir, sobre la migración y África. Hemos esquilmado y esquilmamos a África: “sólo los países del G7 deben 13,3 billones de dólares a los países del Sur por ayuda impagada y financiación para acción climática; sabemos que en los últimos 10 años un billón de dólares de Africa se han perdido en paraísos fiscales; sabemos que las empresas multinacionales extraen de ese continente más 200.000 millones de euros anuales en flujos financieros ilícitos y que África podría obtener 89.000 millones de ingresos anuales si esos flujos se detuviesen”.

¿Qué hacer? Rectificar, eso sería empezar a terminar con la violencia. Si los de El Vacie estaban o están como están, vayámonos ahora a Palestina y a África. El infierno total. Pero no le pidas al humano que acabe con eso, si en Sevilla le roban a la gente el derecho a la vivienda y a la luz, ¿qué harán por otros lares? La violencia está dentro de nosotros -hombres y mujeres-. Los hombres suelen protagonizarla mucho más, las mujeres que llegan arriba (FMI, Reserva Federal USA, cancillerías de Estado...), imitan al varón. La violencia se cura mirándola de frente, no diciéndole a los jóvenes que miren para otra parte. No hace nada los niños estaban en los velatorios de sus abuelos y padres, al lado del ataúd. Y nadie se ha muerto por eso ni se ha deprimido. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Y que queden los mejores en pie.