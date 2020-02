¡Viva Andalucía libre!

He sido invitado dos veces a la gala de entrega de las Medallas de Andalucía y no he ido a ninguna. A la de hoy tampoco iré, porque, vamos a ver, ¿qué hace un flamencólogo o crítico de flamenco en una gala de premios en la que ningún artista del arte jondo ha sido galardonado? Nada. Y si, encima, tienes que tragarte una gala en la que van a hacer hijos predilectos a dos personas a las que no he votado, menos aún. Dar una medalla es una cosa y otra muy distinta nombrar Hijo Predilecto de una región a alguien sin que el pueblo lo haya decidido. Conste que tanto Curro Romero como Antonio Burgos son dos personas a las que admiro, pero hay quienes no los admiran y lo han hecho saber en las redes sociales en forma de protesta, en algunos casos con insultos y argumentos de mal gusto. Cuando en 2014, la Junta otorgó la Medalla de Andalucía a la cantaora Estrella Morente, el marido de la artista, el torero Javier Conde, me llamó para invitarme y le dije que no asistiría al acto. En parte, porque no sabía los méritos que había contraído para tal honor y soy muy delicado para estas cosas. Hubiera ido si se la hubiesen dado a José Menese, al que nunca se la dieron porque en algunas de sus letras, las que le escribía Moreno Galván, hablaba de los mismos perros de antaño, con los mismitos, mismitos collares. El bravo morisco jamás de vendió, y menos por una medalla. Por tanto, si no entendí lo de la distinción a Estrella Morente, aparecer en la gala de entrega con un traje azul marino, una corbata de seda y los zapatos brillantes hubiera sido una incoherencia. Y si no fui entonces, con lo que el señor Morente ha representado en mi vida, no iba a ir hoy que no le dan nada al flamenco. Ni siquiera a Los Romeros de la Puebla, que un año más se quedan sin medalla. O José Luis Ortiz Nuevo, creador de la Bienal, cita flamenca sevillana que cumple cuarenta años. Sí, fue en la primavera de 1980 y hubiera sido un detalle darle el medallón al poeta de Archidona. No solo por haber parido la Bienal, que es de lo mejor que se ha creado en Andalucía en el último medio siglo, sino por todo lo que lleva hecho por el flamenco. ¿Qué pintaba yo hoy en el Teatro de la Maestranza? Nada, si soy coherente con mis ideas y forma de pensar. Pero a pesar de todo, ¡Viva Andalucía Libre!