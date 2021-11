Vivimos una realidad virtual desde siempre

Se ha formado un cierto revuelo ante la decisión de Mark Zuckerberg de cambiar de nombre a Facebook, algo que no se limita a eso sino que es mucho más, es un nuevo paso adelante de la imparable megaindustria tecnológica. Desde Cinco Días, Jorge Díaz Cardiel lo ha explicado así : “ha cambiado su marca corporativa a Meta, aunque conserva Facebook como red social e Instagram y WhatsApp. Ante los problemas de reputación (documentos internos revelan que los directivos de Facebook saben que sus productos son adictivos y que son perjudiciales para los niños) y ante la justicia norteamericana y europea (privacidad, monopolio, censura, etc.), Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, ha decidido dar un paso al frente y no un paso atrás. Su estrategia es ofensiva, no defensiva. Es desafiante. En su conferencia anual de desarrolladores (28 de octubre), un Zuck eufórico dijo que “no hay que mirar al pasado [se refería a los problemas antes enunciados], sino a las posibilidades del futuro”. Y, como quien no se da por aludido ante el torrente de críticas que le están cayendo, Zuckerberg presenta su versión de metaverso, una realidad virtual paralela “inmersiva”, dice él, “donde las personas no miran, sino que participan, con avatares”.

Las nuevas líneas de trabajo de Zuckerberg se parecen a películas y series que ya se pueden ver en los medios y que en algunos han levantado alarmas cuando no miedos. “Las personas acaban abandonando su vida física para vivir apoltronados en un sillón viviendo una vida irreal de lujo y glamur, belleza y éxito que les hace inicialmente sentirse mejor, pero que, en última instancia acaba en desdobles de personalidad y depresión”, afirma Jorge Díaz, quien prosigue: “Decenas de películas (Hollywood) han contado estas realidades virtuales, donde los antidepresivos son eficaces contra el Covid. Y serán necesarios para aliviar la ansiedad de los que se sumerjan en esa realidad virtual que, en forma de comedia, nos presentó Ryan Reynolds este verano en la película Free Guy, donde la gente vive dentro de un videojuego; y, de forma dramática, nos mostró Jeff Bridges en Tron (2010, remake de los años ochenta), ambas películas de Disney. Se necesita mucha inteligencia artificial para construir el metaverso. “Ningún problema”, dijo Zuckerberg, “porque vamos a invertir muchos billones en hacerlo realidad”.

Muy bien, muy interesante. Pero, en cierto sentido, el humano siempre ha vivido gracias a un mundo virtual, imaginario. Toda la Historia de la Humanidad está basada en una realidad no real convertida en realidad. Desde la mitología y La Biblia hasta esta nueva empresa Meta, pasando por los orígenes de las naciones y nuestro propio comportamiento que es, como saben, una continua represión de instintos, emociones y razones por medio de la cultura. Los nacionalismos que han dado lugar a los estados modernos occidentales se han basado en realidades virtuales. En los siglos XVIII y XIX se produce una explosión de nacionalismos para los que se acude a personajes del pasado y literaturas pretéritas, todo se mitifica, todo se construye sobre imaginarios. España sobre la llamada batalla de Covadonga y don Pelayo, Sagunto, Numancia y Viriato, entre otros muchos símbolos que se exageran y falsean hasta lo infinito. Al poeta francés Ronsard le encargaron una obra desde palacio en la que tenía que relacionar la guerra de Troya con el nacimiento de Francia. Italia fue una creación ficticia, como dijo Massimo d’Azeglio, “ya hemos hecho Italia, ahora es necesario hacer italianos”. Avanzaba el liberalismo y era necesario terminar con el antiguo régimen. El triunfo del liberalismo y su globalización nos han llenado de virtualidades. Son las ilusiones necesarias que necesitamos para existir pero que también nos pueden conducir a la confusión absoluta, a la depresión y a la locura. Va ser verdad lo de que Calderón: “toda la vida es sueño”.