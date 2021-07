Volver a creer en los políticos

Que sea muy crítico con la izquierda no quiere decir que no reconozca lo bueno que hace el Gobierno y el esfuerzo que está llevando a cabo por cambiar las cosas y que mejoremos todos. No todo es un desastre, que es lo que pregona la oposición. Creo que jamás he visto a ningún líder de la oposición elogiar algo de algún gobierno, y eso me fastidia y no termino de entenderlo. Luego es mentira que defiendan por encima de sus ideas e intereses, como venden, el interés general de España y los españoles. Les importamos en verdad un pimiento. Si vamos a crecer más que ningún país europeo, como dice la Comisión Europea, ¿no es una buena noticia? Debería serlo, pero la oposición desvía el interés hacia otras cosas menores. Se va a acabar con la temporalidad de los interinos en la Administración Pública y es un logro del actual Gobierno, pero de lo que hay que hablar es de las paridas de la ministra de Igualdad sobre el sexo. ¿Tanto les cuesta decir que eso es bueno? El martes no hubo ni un solo fallecimiento en Madrid como consecuencia del virus y es algo que no pasaba desde hacía muchos meses. Es una excelente noticia y algo tendrá que ver el Gobierno regional, o sea, la presidenta Ayuso. Pues no, de eso nada. Los sicarios de la izquierda no solo no lo cuentan sino que buscan algo con lo que seguir dándole palos cada día. Claro, entre palos y palos, en esta batalla por el poder, el ministro Garzón nos recomienda que reduzcamos la cantidad de carne que consumimos a la semana, un kilo, cuando lo recomendable es que no pasemos de medio kilo. O sea, ni cien gramos diarios, que en un país como España, con tan buena carne, es una cantidad ridícula. Eso se lo zampa el ministro en una tapa. Somos el país europeo que más carne consume y habría que ponerle remedio a eso por el bien del planeta, pero la oposición se ha vuelto carnívora.