Volver al cine

En Palomares del Río (Sevilla) no hubo cine en los doce años que viví allí, desde 1961 a 1973. Cuando no teníamos aún televisor en casa –sí, no es cachondeo, a mediados de los sesenta–, veía el cine en el techo porque cuando los vecinos pasaban por la puerta sus figuras se reflejaban a través de las grietas de la puerta de la calle gracias a los rayos de luz que entraban por ellas. Se veían tan bien que los reconocía. Un domingo, uno de esos vecinos me llevó con sus hijos al Cine Estrella de la vecina localidad de Coria del Río y fue un auténtico flechazo, quizá el mejor de mi vida.

Me enamoré perdidamente del cine viendo Mi novio está loco, loco (1964), dirigida por Harry Kellwer. El romance continúa, aunque voy muy poco ya al cine, lamentablemente, por falta de tiempo. La última vez fue para ver el estreno de Mientras dure la guerra, de Alejandro Amenábar, que me encantó porque no hubo tiros y salí de la sala con lágrimas en los ojos por la impotencia de no haber podido influir de alguna manera en la destrucción de la España de dos bandos, aún tan fresca en nuestros días.

Cuando pasaba los veranos en Arahal, mi pueblo y el de mis antepasados, y aprovechando la influencia de un hermano de mi padre, el Chacho Manolo, iba gratis cada noche al Cine Pastor y acabé aficionándome al Séptimo Arte, sobre todo a las películas de vaqueros. Mis actores favoritos eran John Wayne, Clint Eastwood, Gary Cooper, Walter Brennan, Henrry Fonda, Charles Bronson y Lee Van Cleef. Nací el mismo año del estreno de Río Bravo (1958), una de las grandes obras de Howard Hanks, con John Wayne, Dean Martin y Angie Dickinson. Algo así ya marca.

Me atrapó para siempre Hasta que llegó su hora (1968), del binomio Sergio Leone y Ennio Morricone, con Fonda y Bronson. Una gran película que retrataba lo peor del espíritu humano y el Salvaje Oeste. Hasta Bailando con lobos (1990), las vi todas. Tal éxito tuvo esta película protagonizada por un Kevin Costner sorprendente, que animó a Clint Eastwood a dirigir Sin perdón (1992), quizá la última gran obra maestra del género.

¿Por qué dejamos de ir al cine? A lo mejor es que vivimos cada día una gran película, la realidad, como ocurre en España, con actores tan lamentables como Abascal, Sánchez, Iglesias o la actriz Calvo, una especie de Bette Davis cordobesa. Pones la televisión para relajarte y acabas de los nervios. Alguna vez programan buenas películas, pero con tantos cortes publicitarios que son interminables.

Es necesario, pues, volver a las salas de cine, aunque solo sea por regresar a la infancia, cuando el cine era como llevar una doble vida.