Volver de las vacaciones

Trabajar en lo que amas es toda una suerte y por eso yo estoy contento de volver de mi retiro. Reconozco, queridos lectores, que sólo os he echado un poco de menos, pero se estaba muy bien sin hacer nada, desconectado, con la única preocupación de tener hielo en la nevera, ginebra en el armario y el horario de las pruebas de los Juegos Olímpicos.

Otra preocupación fue que Hamilton no pasara a Alonso. Qué barbaridad lo que consiguió el asturiano durante diez vueltas con su coche de Feber comparado al misil del inglés.

También han sido gloriosas las siestas con las etapas del Tour de Francia de fondo. Uno pasa de las nanas de su madre para dormir al sonido del helicóptero. Es lo que tiene hacerse mayor.

Cierto es que vuelvo de vacaciones y veo que todo sigue igual. Los que decían que los periodistas éramos unos alarmistas porque los casos de coronavirus estaban aumentando considerablemente ven cómo las UCI se llenan todas por igual. Lo que no va todo por igual es el culto externo, que parece que eso va para largo.

Agosto es el mes en el que los alcaldes de turno juegan con las calles y el tráfico. Vaya destrozo le ha hecho Juan Espadas a la Carretera de Carmona. Qué fácil es decir vamos a fastidiar al transporte privado, pero sin que el público sea solución.

Septiembre va a estar entretenido, municipalmente hablando, con el nuevo alcalde. ¿Será Muñoz? ¿Será Cabrera?

En este mes rozaremos el 80 por ciento de la población vacunada. En teoría, con el 70 ya habría inmunidad de rebaño y podríamos hacer vida normal. ¿Alguien espera volver a la normalidad dentro de un mes? Yo no.

Fui muy feliz el día que apagué el ordenador sabiendo que tenía un descanso largo por delante, pero más feliz lo he sido hoy al encenderlo de nuevo y encontrarme con ustedes. Aunque si les soy sincero, por diez días más no hubiese pasado nada y me hubiese librado de la ola de calor, que en Punta del Moral estaba muy bien con la sudadera de pelito puesta.