¿Volverá a ser libre el flamenco?

El flamenco era un arte libre y del pueblo hasta que los propios flamencos les pedimos a los políticos que se ocuparan de él. Lo hicieron y desde entonces lo manejan a su antojo. Son los dueños. Ni Franco fue capaz de apoderarse de este arte, que le gustaba. Tanto, que le pidió a Manuel Fraga Iribarne que lo promocionara en el mundo, y don Manuel lo hizo. Se equivocan quienes piensan que el arte flamenco fue maltratado en el franquismo, porque fue todo lo contrario. Estudien un poco y verán que casi todo lo que hoy sostiene a nuestro arte se creó en los cuarenta años de la dictadura: festivales, peñas, cátedras, concursos, semanas de estudio, congresos...

Pero ni Franco ni Fraga ejercieron influencia alguna para que un cantaor trabajara más que otro, como ocurre hoy. Hay artistas que son mimados en las instituciones públicas, y también los hay que son ignorados descaradamente. Que no trabajan con la Diputación o la Junta aunque le pongan dos velas al Señor de Sevilla. Un día habrá que coger el toro por los cuernos y publicar esos datos. Luego, claro, emigrar a algún país de esos del otro lado del mundo, porque aquí costaría buscarse la vida. Si te mueves no sales en la foto.

Fraga le prohibía conciertos a Manuel Gerana no porque lo viera con fuerza como para acabar con el Régimen, sino porque no le gustaba cuando cruzaba el cante de Paco la Luz con el de Tío José de Paula. Que aunque no se lo crean, el gallego chanelaba lo suyo de la cantelogía patria. Y a Franco, El Emigrante, de Juan Valderrama, le parecía una canción muy patriótica, cuando era más bien una pieza protesta. Pero el flamenco era un arte libre porque los artistas se jugaban su dinero creando compañías y acudían a las fiestas de los señoritos si les gustaban esos señoritos. El que podía, claro, porque algunos se vieron obligados por el hambre.

Tomás Pavón, el hermano pequeño de la Niña de los Peines, se moría de hambre antes de ir a una fiesta si sabía que el señorito era un putero que denigraba al flamenco. En una fiesta en Carmona donde se rieron de Juanito Valderrama porque cerraba los ojos cantando, de muchacho, organizada por el señor Cerezo, dijo enrabietado: “Vámonos para Sevilla, Juanito, que tú no vas a ser un cantaor de borrachos”. Y no se equivocó el genio, uno de los cantaores más dignos de la historia del cante. En la Guerra Civil prefirió salir a cazar gatos por las noches, antes que cantarle a los fascistas en la Alameda de Hércules, que, borrachos y drogados, querían cepillarse a las bailaoras de muslos torneados.

Hay que ocuparse del flamenco como hay que hacerlo de otras artes que tienen derecho a ayudas públicas, pero sin hacer dirigismo. Recuerdo cuando en la Junta se gastaban el dinero del pueblo casi siempre para promocionar a determinados artistas o líneas cantaoras, por amiguismo o afinidad política. No es cuestión de dar nombres, aunque podría. Ocurre ahora también, claro está. Pueden leer de vez en cuando el BOJA.