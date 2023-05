Votar en los pueblos

Los que somos de pueblo y vivimos en uno, como es mi caso, creo que vivimos la política de manera distinta a los de las ciudades. En la edad que tengo, que son ya 65 años, nunca he estado en la presentación de ninguna candidatura, entre otras cosas porque tampoco he sido invitado, que recuerde. Hoy asistiré a la presentación de Manuel Benjumea como candidato a la alcaldía de Palomares del Río, mi pueblo de adopción, y es posible que alguien me mire mal por ejercer ese derecho, el de poder estar donde me dé la gana, apoyar a quien quiera y votar a quien me plazca. Por desgracia no voto en Palomares del Río, porque vivo en otro pueblo cercano. Quiero lo mejor para este pueblo y no voy a pedir el voto para nadie. Nunca lo hice, que recuerde. Bueno, sí, apoyé a José Rodríguez de la Borboya porque lo vi un día en una peña flamenca de Su Eminencia moviendo un abanico con arte y a compás. Nunca he militado en un partido político, ni lo haré jamás, aunque tenga mis ideas. Soy un hombre libre, por eso voy a ir esta noche a la presentación de la candidatura de Manuel Benjumea a la alcaldía de Palomares. Y porque ha tenido la amabilidad de invitarme, algo que no ha hecho nunca ningún otro candidato del pueblo. Quiero estar y escuchar qué tiene que proponer el señor Benjumea para que Palomares sea por fin un pueblo conocido en el mundo. Manuel tuvo la valentía de hacer un festival como Guirijondo, que ha sonado en los cinco continentes. Solo por eso, por poner de verdad la primera piedra flamenca de la historia de esta pequeña localidad aljarafeña, este hombre merece que hoy esté en La Truja. El día que le presentamos el vídeo promocional del festival, este señor, que ni siquiera nació en el pueblo, se emocionó y vi lágrimas en sus ojos. Le duele el pueblo como a mí o mucho más. Estaré siempre al lado del alcalde que quiera al pueblo y luche por él, sea del partido que sea. Manuel Benjumea no va con ningún partido, algo que ha pesado en mi decisión de ir esta noche al acto. Soy periodista de oficio y vocación y no me vendo a ningún partido político. Más que de partidos, soy de las personas, de las buenas personas. Suerte para todos y viva Palomares del Río, que está por encima de los intereses políticos.