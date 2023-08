Vox se apaga porque el fascismo está aún cerca

Pues sí que puede ser una paradoja el caso de que Vox se vaya apagando mientras que en el mundo el neofascismo, la neoderecha o como se quiera llamar es cada vez más fuerte. Una aparente paradoja porque la cosa no es tan difusa: si en España tuvimos fascismo más allá de 1975 -muerte de Franco- y en Europa los italianos se cargaron a Mussolini en los años 30 y a Hitler lo aplastó Stalin y lo remató el ejército aliado por aquellos años gracias al apoyo de la resistencia interna al nazismo, no es raro que España sea diferente también en este aspecto.

La derecha más extrema tuvo su final correspondiente a manos del comunismo y del liberalismo. La imagen de la izquierda nos proyecta una tendencia que roba a los ricos para dárselo a los pobres sobre la base de haber terminado con el nazismo y el fascismo. La derecha liberal se alineó con el fascismo cuando lo necesitó para luego quitarlo de en medio porque ya no lo precisaba tanto. Se hundió el comunismo y entonces el lobo homo economicus neoliberal empezó a enseñar sus dientes y a morder sin piedad, ayudado por los conversos socialdemócratas que es esa ideología que habla un lenguaje de izquierdas mientras actúa como la derecha -más o menos- y aún engaña a la gente, como ha sucedido en el 23J en España.

Aquí el fascismo no sólo no se había muerto sino que se había metido debajo de las faldas del PP y antes de la UCD. Como sus colegas liberales se estaban pasando de rosca una vez que acabaron con el comunismo -con la entusiasta colaboración del mismo sistema comunista y sus errores- el fascismo reapareció y ahora la principal pugna mundial es capitalismo liberal contra capitalismo ultraconservador con una pseudoizquierda haciendo de Pepito Grillo y gobernando pero sin mando en plaza y yendo por ahí como pollo sin cabeza abrazando lo fácil y demagogo mientras abandona lo más difícil que exige ser de izquierdas: cambiar a la sociedad y a las gentes desde la base porque eso se canta en la Internacional: “el mundo va a cambiar de base”, es decir, de estructura, pero eso cuesta un trabajo que los oportunistas que se llaman de izquierdas no están dispuestos a hacer porque les supondría dejar de estar acomodados en el mismo sistema al que afirman que pretenden hundir.

¿Qué nos queda de alternativa? El fascismo, la derecha más derechona, los hombres y mujeres alfa. El pueblo les da otra oportunidad para que ordenen esto porque ya los derrotó en su día cuando se pasaron de rosca. En España no, en España se quedaron y, mira, hasta crearon la clase media indispensable para jugar a la democracia. Pero, joder, es que no dejaban ni darse un beso en la boca por la calle ni que las mujeres tuvieran sus propias cuentas corrientes y además ganaron la guerra en 1939 y en 1975 aún estaban fusilando opositores. Eso dura en las mentes de las personas y personos de España.

La duración de la memoria o de la desmemoria la han intensificado los rojos perdedores de la guerra que han oído a sus padres y a sus abuelos contar lo malo que eran Franco y la Falange. Entonces va Vox y habla bien de Franco y, otrosí, leo hasta en los medios de derechas que en Vox ya manda más un falangista que Abascal. ¡Un falangista que si se presentara a las elecciones con su partido obtendría 5.000 votos en todo el país! Como se dice ahora, eso es muy fuerte y se comprende que hasta el PP repudie a su hijo por carca supremo, sin colocar alternativa sólida porque uno no sabe exactamente a qué juega el PP.

Si esto sigue así y Vox continúa con su estilo caudillista mientras los que mandan de verdad lucen camisa azul sin temor a la pistola de Abascal, el PP no tiene más que sentarse a ver pasar el cadáver de su enemigo, de ese hijo violento del que echaba mano antes, cuando el comunismo, y que el mundo apoya cada vez más para que aplaque el caos neoliberal. Menos en España que es diferente y le gusta el caos, vamos al frente de la evolución porque el caos es la verdad y el deseo de orden la intensificación de la mentira en la que vivimos desde que abrimos los ojos al mundo.