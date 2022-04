Vox ya gobierna en España

Parecía algo imposible hace solo unos años, pero Vox ya gobierna en nuestro país. ¿Habrá emigración a otras tierras de prebostes de la extrema izquierda, como Iglesias, que algo apuntó si llegara a suceder? Pues nada, si no le gusta el nuevo mapa político patrio y busca aires de libertad, ahí están Venezuela o Cuba, paraísos de la democracia chachipén. Se pone interesante la política en España, sobre todo para quienes somos estudiosos del arte de gobernar al pueblo. Mañueco, que fue investido ayer como presidente de Castilla y León, quería un gobierno en solitario y al final ha tenido que entrar por el arete y gobernar con Vox. No tenía otra salida, como les va a pasar a Juanma Moreno y Alberto Núñez Feijóo, sin ninguna duda. No querían extrema derecha, pues dos tazas. ¿Qué puede pasar? Nada. Recuerden cuando anunciaban su llegada los que iban a asaltar el cielo y al final se han quedado en chalés terrenales de lujo y trajes caros. Si quieres saber quién es fulanito, dale un carguito. No ha pasado casi nada. Igual ocurrirá con la llegada al poder del populismo de derechas o la ultraderecha. Si nuestra joven democracia ha aguantado a un tipo como Iglesias, Castilla y León aguantará a Juan García-Gallardo, aunque el socialista Tudanca, que tiene nombre de hechicero de tribu, dijera ayer que el pacto PP-VOX “avergüenza a toda Europa”. No creo que Europa tenga tan pocos problemas en la actualidad como para avergonzarse de este pacto en Castilla y León, sobre todo si saben que los socialistas gobiernan en España porque acordaron hacerlo con la extrema izquierda y el apoyo de partidos que odian a España. Claro que es una vergüenza que Vox e Unidas Podemos, que ya gobiernan en nuestro país, pongan en peligro nuestra democracia, pero esto está pasando porque socialistas y populares han defraudado a los españoles con tanta corrupción, abuso de los privilegios y engaños. Eso sí que es una vergüenza y no que dos partidos legales y con apoyo de los ciudadanos en las urnas hayan pactado para gobernar una región de España cuyos habitantes han hablado en libertad. ¿O es que solo lo hacen cuando meten la papeleta del puño y la rosa en una urna? No hay nada menos democrático que dudar de la sinceridad y el criterio de quienes se sienten libres para elegir a quiénes quieren como gobernantes. ¿No era eso la esencia de la democracia? El movimiento se demuestra andando, sí, pero para todos por igual. La democracia sabrá defenderse, como lleva haciéndolo desde que los españoles decidimos abrazarla.