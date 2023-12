Vuelve Cayetana, gracias, Papá Noel

Leí hace poco en El Debate, gracias a Mayte Alcaraz, que Feijoo la acaba de nombrar portavoz adjunta en el Congreso. Mira, mira, el gallego se está envalentonando una vez que el pardillo de Pablo Casado se asustara y le diera la patada a mi Cayetana Álvarez de Toledo, la Cayetana. Ha sido para mí todo un regalo de Papá Noel, la Cayetana dice lo que cree oportuno, con el lenguaje que cree oportuno y escribe sus libros ahora, cuando sirven para información y formación general, no cuando, sobre todo, sean útiles a eruditos e historiadores. Estar sin Cayetana en primera línea es como dejar en el banquillo a uno de los líderes del equipo simplemente porque no te gusta cómo habla.

Y es verdad, hay cantidad de gente a la que ni le gusta cómo habla Cayetana. La seguridad la toman por prepotencia y obligan a quien está seguro a bajarse a la medianía de la masa. A mí sí me gusta. Me parece que entiende -desde su mentalidad- de qué va esto y no deja a la izquierda actuar como el sector social elegido por Dios para que implante la justicia en el mundo. No, Cayetana se me parece más a la filósofa Ayn Rand y a Gary Cooper en la película El manantial, inspirada en la filosofía de Rand. Y se siente segura y ni se acompleja, no habla desde las nubes, habla desde lo que es y que ella conoce bien porque procede de familia bien, de la que está arriba y no abajo ejerciendo de Pepito Grillo predicador.

Le echan en cara a mi Cayetana que es marquesa y eso lo hacen aquellas personas que acaso desearían ser marquesas o marqueses. Ya me dirán ustedes qué le falta a Pablo Iglesias y familia tras el casoplón: pues el palacio y el título. A mí los de cuna rica o muy acomodada que llegan a la política me suelen caer bien, una vez que he visto lo que hacen no pocos “proletarios” y “parias” progresistas. Quienes lo han tenido todo desde pequeños no le dan tanta importancia a los bienes materiales, paradójicamente, porque les son familiares. Cayetana no se calla para conservar un escaño o un cargo y eso es estimulante. Iría incluso más lejos. Aunque ella no sea comunista ni por asomo, todos los grandes revolucionarios de la Historia proceden de familias acomodadas o ellos mismos se han labrado un porvenir universitario y/o ilustrado que han colocado por encima de ambiciones menores como son las que cubre la política con despachos, móviles, ordenadores, dietas y demás finuras.

Mi Cayetana nació en Madrid en 1974, doctora en Historia, periodista, marquesa, mujer de mundo, hija de aristócrata francés y madre argentina, conserva ese acento cuando nos llega su sagaz lenguaje desde sus labios como espadas. Álvarez de Toledo siempre ha defendido que el PP no puede ser una alianza de barones sino un partido con sustrato ideológico. Se ha enfrentado a los hombrecillos de su partido y vuelve a la escena gracias al gallego. El tándem Cayetana-Ayuso derrota poco a poco al reaccionario dúo Montero-Belarra que ha resultado ser contrarrevolucionario. El PP no se atreve a lanzarlas porque los hombres de su interior sienten que no han ganado la pelea contra el guapito Sánchez y acaso hasta buena parte de los votantes potenciales del PP anida inquietud ante estas dos mujeres como presidenta y vicepresidenta de España. Les llegará la hora. Mi Cayetana le recordó a Carmena que no le perdonaría jamás que pervirtiera la cabalgata de Reyes para decepción de su hija de seis años (el tuit con su denuncia se convirtió en un fenómeno viral). ¡Ole! A María Jesús Montero le preguntó, a propósito del debate sobre la ley del 'solo sí es sí', «¿ustedes van diciendo sí, sí, sí, hasta el final?» y a la otra Montero, Irene, le afeó que «ha llevado el feminismo a una lucha desquiciada entre hombres y mujeres». Ole con ole y olé. No cree Cayetana que la violencia tenga género ni que los hombres sean violentos por naturaleza ni que ser mujer la defina (dice que tiene mucho más en común con Feijóo o Moreno que con Belarra o Irene Montero), ni que a la izquierda la ampare ninguna superioridad moral. ¡Toma ya!

Y, sobre todo, como dije antes y también recalca Mayte Alcaraz: a su favor opera que no se siente condicionada por el instinto de poder ni necesita el dinero público para vivir (su historial académico y profesional es apabullante, donde destaca su tesis doctoral sobre Juan de Palafox, bajo la dirección del ilustre profesor Elliott), por lo que, sin hipotecas personales, contrapone la batalla épica de las ideas a las luchas internas de los partidos.

Ahí queda eso. Seguiré la marcha de esta mujer. Yo no soy digno de entrar en su casa, es muy alto estatus para un simple catedrático y además las relaciones públicas sin confianza me dan gases. No obsssstante, suerte, Cayetana. No olvides las lecciones de la Historia.