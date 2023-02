Y a esa rata, ¿quién la mata?

Siendo un niño me pagaba un vecino diez duros por matar a una rata y no fui capaz de hacerlo. Con aquella fortuna me podría haber comprado un balón, que no tenía, pero es que soy incapaz de matar a una rata y si ahora el Gobierno me puede joder vivo si aplasto a un roedor que entre en casa, menos aún. Es muy difícil que en mi casa se cuele una rata, porque tengo gatos y perros. Si te muerde uno de esos bichos estás listo de papeles, por no entrar en el daño que puede hacer en muebles, ropa o tuberías, así que si veo uno en casa llamo a la policía local del pueblo, y ellos allá. Quien dice una rata, dice una cucaracha, una culebra o un lagarto. El Gobierno nos dará una lista de qué animalitos podemos eliminar o no los que vivimos en el campo y nos comen los mosquitos, nos pican las avispas o nos asustan los ratones. Un mosquito me puede mandar al cementerio y la picadura de una avispa me puede poner los ojos como el buche de un palomo jerezano. En el campo tenemos gatos por eso, por evitar esos problemas, pero si ahora nos van a obligar a arruinarnos por tenerlos, el campo puede ser un problema.

En mi casa hay algunos gatos que viven fuera, en los pinos, pero también hay otros que se han pegado a la casa buscando comida y alguna caricia, que no son míos. La ministra Inone Belarra nos dirá cómo solucionamos eso y cómo podré evitar que un felino agregado mate a una rata, una culebra o un lagarto en mi finca. Me conmueve el amor del Gobierno por los animales y ayer mismo lo expuse con claridad en La Tostá. Pero si la ley del ‘Sí es Sí’ tiene mucho de chapuza, lo de esta nueva ley podemita puede ser más sonado que la guerra de Castilblanco. No habrá cárceles suficientes para meter a tanto maltratador de indefensos animalitos del bosque o domésticos, que estos son los que más preocupan al Gobierno, empeñado en modelarnos a su antojo, en decirnos hasta qué animales son los que más tenemos que mimar. Legislar tiene mucho de sometimiento de los ciudadanos y lo de este gobierno es tremendo, de los de la bota en la cara. Seguro que dentro de diez años no estaremos hablando de este asunto y que los animales en general tendrán muchos más derechos que ahora, pero esta gesta social y animalista va a costar sangre, sudor y lágrimas.