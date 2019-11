Y a eso que llegó uno de Teruel

Me parece una vergüenza que toda la política española esté condicionada por el miedo a Vox y las chulerías de los de Esquerra Republicana, cuando los dos grandes partidos del país, PP y PSOE, con experiencia en gobernar, podrían acabar con esto de un plumazo, en quince minutos, los que tardarían Sánchez y Casado en tomarse un café y mandar a todos a la porra. En momentos como el que estamos viviendo, de extrema gravedad y preocupación, es cuando hay que tener sangre fría y dejarse de gilipolleces. Los ciudadanos no votaron para que estuviera Unidas Podemos en el Gobierno, porque entonces le hubieran dado el triple de votos. Si van a formar parte, en coalición con el Partido Socialista, es porque a Sánchez no le queda otra salida que esa, la de Podemos, pactar con el Partido Popular y Ciudadanos o irse a su casa y olvidarse de la política, algo que no le atrae nada. Pero es que Sánchez e Iglesias no podrán gobernar juntos si los independentistas de ERC no se abstienen y parece que no están por la labor de apoyar al socialista si no es a cambio de lo que ya sabemos. No llegan ni a un millón de votos, pero bien que están chuleando a Sánchez. “Quitamos y ponemos gobiernos”, decía el otro día Rufián, en tono golpista. Humillando a todo un país, al que por cierto odian a muerte. Luego está el tema de Vox, el partido de Santiagio Abascal, que era lo que nos faltaba. No cabíamos en casa y parió la abuela. La que están dando con el bocazas de Francisco Javier Ortega Smith, el abogado hispano-argentino al que le quitan el bozal cada vez que la quieren liar y que se hable de ellos en los informativos del mediodía. El Partido Popular y el Partido Socialista tienen un grave problema con estos y con los de Podemos, que hace de España un país ingobernable, y cuando no hay un gobierno fuerte y tantos queriendo mandar, está en grave peligro la democracia, que es lo que pasa ahora mismo en nuestro país. Esto pinta mal, si hay Gobierno con Iglesias y si no, también. No solo por el desastre económico que se nos viene encima y el deterioro de las instituciones democráticas, sino por la posibilidad de que lleguemos de nuevo a un enfrentamiento civil, a pesar de estar en Europa. Solo si llegaran a entenderse PP y PSOE, aunque se tapen la nariz, porque ambos partidos apestan a perros muertos, se podría salir de esta grave situación. Es lo que están pidiendo a gritos los empresarios y los peces gordos de los dos partidos. Y por último, la perla. Por si no teníamos bastante con los que hay, llega uno de Teruel, nuevo en esta plaza, y dice que se tiene que sentar a hablar con Sánchez y que no se lo va a poner fácil. Uno de un partido, ¡Teruel Existe!, que no llegan ni a veinte mil votos y que solo tienen un escaño. Que baje Berlanga y nos lo explique, porque esto es para volverse majara.