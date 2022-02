Y ahora, a por Ayuso

Será en el futuro, en cuanto el tornado amaine, ni hoy ni mañana, dejarán que Ayuso cometa un error y que la ciudadanía que la quiere deje de quererla tanto, pero si ha caído Casado ya le tocará a Ayuso. Como los papeles que tiene la fiscalía y los que demandará ofrezcan la oportunidad, Ayuso también se ira a su casa, más tarde que temprano, pero se irá,

Si fuera verdad lo que, por ejemplo, publicó El Diario.es y copió La Sexta, en perfecta unión orquestal, esto es, que se produjo una compra de mascarillas a China por parte de Tomás Díaz Ayuso por el que se llevó una comisión de más de 55.000 euros (IVA aparte). Y que, además, este contrato era para comprar mascarillas FFP3 y FFP2, pero se adquirieron otras que no tenían esa certificación y por las que la Comunidad de Madrid pagó más dinero de lo que costaban en ese momento. Aun así, en la factura se recogió una compra de FFP2 y FFP3. En el aeropuerto de Barajas se recibió un cargamento, según el albarán, de mascarillas FFP2 y KN95. Ni rastro de las más caras y de las de mayor protección. Pero la realidad es que, a pesar del documento de la compra, las FFP2 tampoco llegaron a Madrid. Pero es que, además de que las mascarillas KN95 son más baratas que las FFP2 y FFP3, se pagaron por cada una más de 6 euros. Mientras, en la plataforma china de venta online Aliexpress se compraban en las mismas fechas por menos de 1,50 euros.

Si todo lo anterior y lo que surja es tomado en cuenta por la fiscalía y le da credibilidad, los que hoy cargan contra Casado lo harán contra ella y entonces la justicia interior del PP se supondrá más justa a sí misma: se han ido o han echado a los dos que formaron la trifulca. En el fondo, Ayuso sigue ahí por el apoyo de sus fans que no es mal apoyo, por eso los césares populares mantienen el dedo gordo de la sentencia a muerte hacia arriba, porque parte del pueblo que habita en el anfiteatro la aclama. Es ese gran grupo de seguidores del PP quien tiene la solución al problema de su PP. Basta con que le vote masivamente contra viento y marea. Lo que anhela el ser humano en general y los políticos en particular es poder, tener poder obliga a entenderse, el Poder con P mayúsculas se entiende, miren con Ucrania, tanto la prensa de izquierdas como de derechas se ha buscado un malo en Putin, ¿por qué? Porque no está actuando el periodismo sino sus dueños que rechazan a un Putin poderoso, empezando por EEUU que es el que maneja la OTAN, y siguiendo por la UE. Cuando alguien inquieta al Poder real, va a por él con todas sus armas, empezando por la propaganda.

Pues a una escala muy pequeña en comparación con lo anterior, el voto de la gente es el que puede ordenar al PP y cuando abrace Moncloa y Las Cortes los problemas quedarán en un segundo o tercer plano. Claro que antes tendrán que olvidar a Ayuso, echar a Casado y organizarse con una formación clara y disciplinada. Lo que afirmaba ayer el alcalde de Madrid no es cierto: “seguimos siendo la alternativa al PSOE y sus alianzas”, repetía como una consigna preparada. No, ustedes no son la alternativa a nada, una alternativa es una formación cohesionada con un programa claro que lo entienda todo el mundo y lo apoye un gran número de personas, el PP ahora es la alternativa al aburrimiento de la vida y la alternativa de los votantes de izquierdas decaídos porque los ha animado. Así que ya pueden darse prisa y, como dice el señor de Galicia, Feijóo, a ver si sabemos lo que queremos, que no se trata de quitar un nombre y poner otro igual de despistado o más. Y a Ayuso la dejarán para cuando proceda, le aplicarán el título de la película del oeste americano: Hasta que llegó su hora.