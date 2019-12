Y ahora, ¿qué hará el rey? Es el jefe del Estado, ¿le va a encargar formar gobierno a Pedro Sánchez que pertenece a un partido manchado por los ERE, que se va a aliar a Podemos, a su vez bajo sospecha de corrupción y antimonárquico, y a ERC, republicano y separatista? Madre del amor hermoso, Spain is different pero different, different.

Claro que a lo mejor el PSOE y ERC se entienden y convierten a España en un país confederado y llevan a cabo lo que tenían que haber hecho Los Borbones hace la tira de años. Eso sería de época, habría sus resistencias, pero dentro de cien años o menos estaríamos todos tan campantes, España también es diferente en capacidad de adaptación, se nos murió papá Franco en 1975 y en poco tiempo teníamos la mente más abierta que EEUU o que Inglaterra y Alemania que tanto presumen de democracia, sobre todo las dos primeras, pero no pueden librarse del puritanismo, en EEUU todavía protestan las mujeres porque en la playa no se pueden quitar la parte de arriba del bikini y las películas gringas dan risa por su puritanismo, copiado por los alemanes.

Cataluña se considerará a sí misma una nación o lo que quiera, pero es una nación vencida por los Borbones en 1714 y lo que no logró en la batalla lo quiere alcanzar ahora en los despachos y las mesas de negociación a costa de una izquierda blandita, líquida y en crisis interna. Es curioso, la Diada es la celebración de una derrota, es algo parecido a si España colocara como día nacional el de la batalla de Trafalgar o el día en que la Armada Invencible se fue a pique.

Entonces, ¿el rey qué va a hacer? Si le encarga formar gobierno a Sánchez, ¿qué nos dirá en su discurso de Nochebuena? ¿Hablará de unidad nacional y todas esas cosas lindas, rodeado de bolitas y guirnaldas navideñas? Después de que no hace mucho, en el contexto de la aplicación del 155, lanzó un discurso que cabreó mucho a los catalanes porque dejó claro que España era una y no le tendió una mano cariñosa y comprensiva a Cataluña, ¿ahora se va a arriesgar a ir contra sí mismo?

Si PSOE y ERC llegaran al ni para ti ni para mí y reestructuraran en fondo y forma el territorio de la parte no portuguesa de la península, no tendrían más remedio que reformar también a fondo la constitución del 78 y, además de darle lenguaje inclusivo para que no se enfade más Carmen Calvo –habría que escribir España y Españo, Catalunya y Catalunyo, Andalucía y Andalucío-, a lo peor deciden prescindir de la Corona, ¿qué pasaría entonces?

El rey será todo el símbolo de la unidad del Estado español que queramos y que la constitución establece, pero la única atribución clara que yo le veo es que ejerce el mando supremo de las fuerzas armadas, que no es poco. ¿Llegará la sangre al rio? No, de ninguna manera, pero lo mismo decíamos de Yugoslavia en los años 90 del pasado siglo -que es ayer mismo- y fíjense lo que pasó.

Aquí no va a suceder nada, llegado el caso, a Sánchez lo pueden citar a una cena ultrasecreta ciertos poderes, empezando por los barones de su propio partido, le dicen niño ya está bien de cachondeo, tú y ERC habéis bajado en votos, no representáis realmente a España, ERC se sirve de la Ley D’hont para joder y o te unes con el PP o convocas elecciones. Fin de la historia, esperemos.