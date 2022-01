Y cuando gobiernen PP y Vox, ¿qué?

Dicen los medios de derechas que Podemos y en especial el ministro Garzón les tienen las carnes abiertas al PSOE de Sánchez. El cuarto partido más votado tiene inquieto al primero, curioso. Y los partidos nacionalistas fundamentalistas que representan muy poco a escala estatal, lo mismo. Los medios de derechas o de izquierdas son los que crean la opinión pública, la agenda del día de las conversaciones ciudadanas, más que la opinión pública existe la opinión publicada, cuando se habla con una persona se puede deducir en pocos minutos qué medio frecuenta, no piensa ella, los medios piensan en su lugar.

Muy bien, entonces, si los sondeos dicen la verdad y llega un momento en el que el PP puede gobernar con el apoyo de Vox, ¿qué va a pasar y qué van a decir los mismos medios de derechas que ahora hablan de crisis terrible en la coalición de gobierno? Si Vox va a subir tantos enteros supongo que no será la Vox de ahora que, a pesar de todo, está más bien moderada, será una Vox que gritará más fuerte y querrá bastante más poder que el de ir de monaguillo y de muleta del PP. ¿Qué hará entonces el PP y cómo reaccionarán sus medios de comunicación?

Vox querrá unirse a esa corriente política, ética y moral ultraconservadora que recorre el mundo y que se ha formado porque los árboles de los que se desprendieron tales ramas ultraconservadoras -en España el árbol fue el PP- se han dejado llevar por posturas posmodernas de sociedad líquida y ambigüedades, si la gente deja de votar al PP para irse con Vox es porque está harta de paños calientes y de relativismo y si los que votan al PSOE se pasan al PP sucede algo parecido porque de ahí podrían trasladarse a Vox con el transcurrir de las legislaturas.

Hoy, un partido nuevo -Podemos- que está además partido por dentro y no ejerce autocrítica para no partirse más, dicen los medios de derechas que está obstaculizando la imagen del PSOE con sus juegos de comunismo barato. ¿Y cuando Vox juegue a volver a las esencias patrias perdidas y a recuperar a España como “reserva espiritual de Occidente” qué va a hacer el PP que a veces no sabemos si sube o si baja?

Veamos. Vox no quiere el Estado de las autonomías, ¿qué dice el PP? Vox puede que repase a fondo todo el tema migratorio y cierre España a tanto extranjero sin papeles o con papeles de caridad más que de justicia y que rechace la migración islámica para que no haya moros en la costa que amenacen la civilización cristiana ni sumen más delincuencia a la española, ¿qué va a hacer el PP? Vox no va a tolerar estas leyes feministas que consideran más bien de privilegios y anti-hombres, ¿qué va a hacer el PP? Vox incluso puede prohibir los matrimonios entre gays o entre lesbianas, ¿cómo va a reaccionar el PP? Vox le puede cantar las cuarenta al Vaticano y al papa Francisco más concretamente, ¿qué hará el PP? Vox querrá eliminar la ley de la eutanasia mientras que el PP lo que desea hacer es un apaño con la que hay, ¿la eliminará el PP? Vox está en contra del aborto y lo quiere suprimir de la sanidad pública, ¿qué le parece esto al PP?

Me dejo más diferencias de base para no extenderme, con las que acabo de señalar ya tienen los medios de derechas temas con los que expresarse tanto ahora como si algún día se cumplen las encuestas y el PP necesita para gobernar de un Vox venido arriba. ¿Callarán entonces esos medios, los que ahora dan la carga con el obstáculo que es Podemos para el PSOE? Espero que no, si llegan a gobernar PP y Vox y sucede lo que acabo de apuntar serán los medios de izquierdas que en estos momentos intentan taparles las vergüenzas a Garzón los que se lancen a la guerra. Y esto será el cuento de nunca acabar o, mejor dicho, veremos cómo terminaremos. Aunque sea lamentable y toda esta dinámica nos pueda llevar a la ruina, en el fondo el asunto es hasta divertido, vamos, una película de Berlanga, una tragicomedia.