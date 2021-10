¿Y la Medalla para Los Romeros?

Cada año por estas fechas hay ya cientos de personas pidiendo la Medalla de Andalucía para Los Romeros de la Puebla, que, aunque les parezca extraño, la Junta echa siempre para atrás la petición por parte del Ayuntamiento de la Puebla del Río, asociaciones y particulares. A lo mejor no habría que pedirla más, porque es algo humillante, pero al menos podemos patalear un poco, que es un derecho legítimo. Hace más o menos un año alguien de Colina me dio el llavero en el que Juan, uno de los miembros de Los Romeros, ya fallecido, tenía las llaves de la casa que tuvo en este poblado, donde por cierto nació María de la Colina, una de las grandes voces de las sevillanas. Yo diría que es la Fernanda de Utrera del género. Guardo el llavero como un tesoro y a veces lo pongo encima de la mesa del despacho e intento conectarme mentalmente con él. Lo admiraba mucho, como admiré a Faustino, el más flamenco, con un canario en la garganta, que también se fue ya a un balcón celeste del cielo. De niño, Los Romeros lo eran todo en Palomares del Río y cuando a veces paraban en el pueblo a tomar una cerveza o un café, en el bar de Farina o el de su hermano Pepín, se formaba la marimorena. Tendría 10 o 12 años cuando una de aquellas veces me acerqué a Juan para pedirle un autógrafo y recuerdo que me dijo que me lo daba si le cantaba unas sevillanas de ellos. Era muy tímido y no lo hice, aunque me las sabía casi todas. Pero cuando salí a la calle para irme a casa, canté por lo bajini:

Solano de las marismas

tú que alisas las arenas

y vas dejando una huella

salobre, desierta y seca.

Juan estaba en la puerta y me dedicó una anchurosa sonrisa. Los ingleses tenían a Los Beatles y nosotros, los niños de Palomares, Coria y La Puebla a Los Romeros. Si juntáramos en un libro todas las letras del célebre conjunto de sevillanas, los cigarreros universales, casi no necesitaríamos ningún libro más para empaparnos de Andalucía, sus campos, su cultura, su historia. Por eso no habría que pedir tanto la dichosa Medalla de Andalucía para quienes son Andalucía misma o una parte sustancial de ella. Vivo en La Puebla desde hace tres años y como paseo mucho por el campo, sus pinos o campos de arroz, sus estrechas callejuelas y plazas, cada día tengo algún pensamiento para ellos, sobre todo para Juan y Faustino, los más flamencos. Faltan cuatro meses largos para el Día de Andalucía y, aunque no necesiten esa medalla, ojalá se la concedan el próximo año porque pocas cosas hay tan andaluzas como este grupo artístico.

Como suenan Los Romeros,

ni los yunques de la Cava:

cinco alondras del camino

cantando por sevillanas.

Ay, Los Romeros,

voces de agua y de viento,

son un coro de luceros

en un cielo marismeño.