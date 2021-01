Y los no tan jóvenes

Todos esos jóvenes que andan pasándoselo pipa en esas fiestas sin acordarse para nada de sus viejos en tenguerengue nos producen una náusea difícil de explicar. Pero no olvidemos que todos ellos son hijos de gente sobradamente adulta, entre quienes también los hay inoportunamente festivos porque o no han pasado el virus o lo han pasado levemente y se alegran y en cualquier caso les da ocho que ochenta el resto del personal. Y más aún: que por encima de toda esa ciudadanía sobradamente adulta y presuntamente responsable están todos esos políticos que dentro de dos semanas se desvivirán por demostrarnos que para la fiesta de la democracia no hay virus que valga. No sería yo el que fuera a votar. Pero con quienes vayan se conformarán. Porcentajes más bajos habremos visto seguro. Y no pasa nada. La fiesta es la fiesta, es decir, el muerto al hoyo y...

Ya hemos salvado la Navidad. O al menos en teoría, porque habría que preguntarles a los beneficiados de esa salvación qué han sacado en claro en realidad. Y hoy terminamos el mes de enero, el primero de un año que iba a ser absolutamente distinto, y ya lo ven: estamos peor que nunca. Pero parece que no nos enteramos. Porque las tragedias son siempre ajenas, de la acera de enfrente, de otro pueblo o de otra latitud, y las propias se van diluyendo con el paso de los días. La inmensa mayoría de quienes se contagian pasan dos días incómodos y luego rematan o no una cuarentena que es solo para contarlo. De modo que esas magnas cifras de hospitalizados y muertos siguen sin conmover de lleno individualmente. Así que cada cual va a lo suyo menos yo que voy a lo mío, que dijo aquel. Y en esa generalización no podemos meter solo a la juventud, donde hay de todo como en botica. Esa generalización emana más bien de arriba, de las más altas instancias del Estado, poniéndonos finos, desde donde hasta para tomar decisiones con el contador de fallecidos a punta de explotar se siguen tentando la ropa, jugando al tacticismo de siempre porque en política, alta o baja, todo depende siempre del movimiento siguiente del adversario. Y aquí nadie está dispuesto a dar un golpe encima de la mesa para que la silla se le mueva trágicamente.