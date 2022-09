Y Ortega Cano entró en escena...

Una figura del toreo enmascarada por el papel couché

El nombre de Ortega Cano ocupa desde hace años titulares muy lejanos de sus mejores años de torero. El diestro de Cartagena fue figura indiscutible desde mitad de los 80 hasta mediados de los 90, antes de que su nombre pasara de las páginas taurinas al papel couché. Fue a raíz de su boda con la grandiosa y siempre recordada Rocío Jurado. Las cosas se acabarían torciendo: pasó de estar muy “agustito” a convertirse en pim pam pum de la llamada crónica rosa: desde su papel de viudo desolado al actual galimatías sentimental y familiar con la célebre Ana María Aldón y toda la parentela de mohedanos, ortegas y carrascos...

Nada que interese lo más mínimo a este espacio semanal. Pero su nombre ha vuelto a saltar a la actualidad taurina, refrescando el recuerdo de su verdadera y ya lejana valía. Manolo Molés aventó este domingo que el veteranísimo diestro –que está cerca de cumplir 69 tacos- iba a estar anunciado el próximo 12 de octubre en la plaza de la Real Maestranza de Sevilla en la cabecera de un festival a beneficio de las obras sociales y asistenciales de la Hermandad del Gran Poder que sigue la estela abierta por la cofradía de la Macarena, continuada después por las del Baratillo y la Esperanza de Triana antes de que la pandemia fundiera a negro la temporada de 2020 y redujera la de 2021 a una atípica –y triunfal- feria de San Miguel.

En el festival de La Puebla del Río

Si la memoria no falla –y es posible que lo haga- la última vez que Ortega Cano actuó en público en el entorno de Sevilla fue en el extinto y efímero festival bienal que montaba Morante en su Puebla del alma. Se organizaba a beneficio de distintas causas sociales de la localidad pero algunas mezquindades de entre bastidores acabaron desanimando al matador cigarrero a perseverar con un loable empeño que había logrado labrarse un hueco en el calendario taurino sevillano gracias a carteles plenos de originalidad en los que siempre había un guiño a la cantera.

Ortega participó en la edición de 2015, en un cartel de veteranos que completaban Paco Ruiz Miguel, que sustituía a El Pana; El Soro y el propio Morante además del rejoneador Diego Ventura y el novillero Daniel de la Fuente, recientemente retirado. Formaron un auténtico lío. Ortega, que hizo el paseo aquel día llevando de la mano a su hijo pequeño vestido con un traje corto idéntico al que él mismo lucía, brindó a la que todavía es su mujer: la tal Aldón. Entonces señaló que aquella actuación tenía todas las papeletas para ser la última. Pero el propio matador sorprendería a propios y extraños, dos años después, anunciándose para sustituir al mismísimo Morante en San Sebastián de los Reyes en una corrida formal. El matador cigarrero había dado la espantada ese verano después de una tarde aciaga en El Puerto para dejar atrás ciertas alianzas profesionales que ya sólo eran un lastre. Ortega anduvo digno y se hizo cortar la coleta por su hija Gloria Camila. Ahora pretendía volver de nuevo, dejándose llevar por cierto sensacionalismo radiofónico o quizá un calentón al que no ha sido ajeno, como presunto preparador, el torero jerezano Juan José Padilla, que gravita en la órbita del propio Molés, muy dado a estas presuntas noticias estelares.

Pero Ortega no estará en Sevilla

Resumiendo: Ortega Cano no estará en Sevilla por más que haya acariciado la idea o haya tratado de hacer rodar la bola que se detuvo cuando Vicente Zabala de la Serna, muy próximo a Emilio Muñoz, paró su viaje en las páginas de El Mundo. El viejo torero, que seguramente no merece el circo que le rodea, no está ya para estas batallas. La cofradía del Gran Poder tampoco es la mejor envoltura para esa intentona que habría dado un sentido equivocado al festejo del próximo 12 de octubre.

Pero la gestación del cartel, con toreros de la primera fila en el cartel está a punto de concluir. Los nombres de Diego Ventura –al que ha costado encajar en el cartel-, Morante de la Puebla, José María Manzanares, Pablo Aguado, Juan Ortega y el novillero Álvaro Burdiel parecen fijos en un festejo que será epilogado finalmente con la clase práctica que permitirá debutar en Sevilla al deslumbrante becerrista Marco Pérez después de salvar los escollos reglamentarios que se había interpuesto en un principio desde la Junta de Andalucía. Pues mejor.

Emilio Muñoz, gestor del evento, se sentó a comer este mismo lunes con Ramón Valencia en un conocido establecimiento hostelero de plaza Cuba. Seguramente andaban cerrando flecos y hablaron de la peripecia orteguista. A estas alturas habría sido muy difícil hacer un guiño a esos toreros veteranos y retirados –hoy no se retira nadie- que daban sentido a este tipo de espectáculos en otros tiempos no sabemos sí mejores pero seguramente anteriores.