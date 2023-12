¿Y por qué no Patricio Hidalgo?

Encargarle el cartel de la Bienal a Miquel Barceló es fácil. Lo extraño, en Sevilla, es que se lo hubieran encargado al mejor pintor del mundo del flamenco, Patricio Hidalgo, porque viste más el mallorquín. Patricio nació en Ibiza, pero en realidad es de la Puebla de Cazalla y continuador del estilo de Francisco Moreno Galván. Es el pintor del flamenco y como es joven (1979), seguramente pintará algún día el cartel de la Bienal. Habrá que ponerle dos velas al de San Lorenzo. Aunque nunca se sabe, porque aún no se lo han encargado a un gran cartelista extremeño, Juan Valdés, tan sevillano, o al sevillano Antonino Parrilla, tan querido por los flamencos y tan buen pintor. Como el director del festival, Luis Ibarra, habla de hacer una Bienal “muy sevillana” y “muy flamenca”, nadie mejor que Barceló, el que pintó el famélico rucho de Potro de rabia y miel, el último disco de Camarón. Muy coherente, sin duda. ¿Una Bienal muy flamenca con un cartel de Barceló? No, era el momento de Patricio Hidalgo, de darles valor a los pintores de la tierra y ahora mismo es difícil encontrar a uno más flamenco que el morisco. Ni a nadie que ame tanto a este arte como él, que lo ha unido a su vida para siempre. Elegir a Barceló responde a otros criterios. La fama del mallorquín hace que ya se esté hablando del cartel del magno festival sevillano, a nueve meses de que se levante el telón. Estoy que no vivo, sinceramente, por saber qué nos va a ofrecer el nuevo director, dada su experiencia. En 2024, se conmemora una efeméride muy importante de la historia del flamenco en Sevilla. Se cumplen en unos meses 160 años de un hecho fundamental, el despegue del flamenco como arte de vocación internacional. ¿Quién protagoniza la efeméride? Alguien que no creo que sea recordado en la Bienal. Feliz Navidad, a pesar de todo.