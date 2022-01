¿Y si gobernara VOX?

Las encuestas dan una subida tan importante a VOX, que si se celebraran elecciones generales este mes pasarían de los sesenta diputados. Esto era impensable hace unos años, cuando el bipartidismo nos repateaba tanto que estuvimos manteniéndolo muchos años votando masivamente tanto a socialistas como a populares. Pero como robaron tanto y abusaron de sus privilegios hasta el empalago, la corrupción nos trajo el populismo de extrema izquierda, que a su vez nos trajo el de extrema derecha. Y nos quedó un mapa político para salir corriendo, el actual. Sin embargo hay quienes elogian el momento por el que estamos pasando, con tantas fuerzas políticas en el Parlamento, algo que, según dicen, logra que la democracia madure y se fortalezca. ¿Por qué sube tanto en las encuestas el partido de Abascal y Carmen Olona? No creo mucho en las encuestas, sinceramente, y menos en una que da a Pablo Casado como el político menos valorado por los españoles. La misma encuesta da como mejor valorado a Pedro Sánchez, que manda narices. Tengo amigos que van a votar a VOX en las próximas generales, que no son precisamente de derechas, y mucho menos de extrema derecha. Creo que lo hacen por darles en los morros a populares y socialistas, pero también porque compran el discurso de Abascal, Espinosa de los Monteros y la señora Olona. Creen en ellos, sencillamente, y así hay ya millones de españoles. No seré yo quien le diga a un señor que piensa votar a VOX, que no lo haga. Que cada uno vote lo que le dé la gana. Si pensara votar a este partido lo diría sin ningún miedo, lo mismo que he dicho muchas veces que suelo votar al PCE, sin ser comunista. Lo era o lo creía cuando no sabía nada sobre el comunismo. Mientras haya miedo a decir qué se vota, mal vamos en un país en el que se está homenajeando a criminales de ETA y elogiando la dictadura franquista. Creo que habría que hacer una campaña para animar a los ciudadanos a que no oculten su voto. “Yo voto a Vox”, así, por poner un ejemplo.