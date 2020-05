¿Y si la nueva normalidad nos gustara?

Estoy intrigado con lo de la “nueva normalidad”. Está claro que nada va a ser igual de aquí en adelante y la cuestión es si nos va a gustar o no el nuevo modelo social que nos están diseñando los líderes del mundo, seguramente mirando por nosotros, por el bien común. ¿Nos preguntarán, al menos, si estamos de acuerdo? A ver, la vida antes del coronavirus no es que fuera gran cosa, pero tenía su punto salir de casa para ir al cine, al teatro, a un restaurante o a un supermercado donde un guardia de seguridad te pide amablemente que desinfectes tú mismo el carrito y que te pongas unos guantes de plástico muy fino que cuando has logrado enfundarte uno, con cierta dificultad, te lo tienes que quitar para ponerte el otro. Empiezas a andar por los pasillos del supermercado como un apestado al que hasta tus vecinos evitan. Oiga, que al menos nos podemos saludar con señales, gestos, como Pedro Sánchez a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, para que le cortara el rollo a un diputado de Ciudadanos, Edmundo Bal. Supongo que en la anunciada nueva normalidad los seres humanos vamos a ser mucho más fríos y distantes, pero por decreto. Hace mes y medio que no viene nadie a mi casa, que hablo solo con mis perras y gatas y que no estornudo, a pesar de estar en primavera. Bueno, el otro día sí lo hice, pero en Mercadona de Coria del Río. Lo de la carne estaba atestado, porque la gente se paraba como si estuviera viendo una exposición de porcelanas, en vez de pollos y casquería. Solo tuve que hacer el gesto de que iba a expeler y hubo como una estampida hacia la pescadería. Al final estornudé, pero con mascarilla, que luego tiré a la basura nada más salir. Creo que en la nueva normalidad lo que más voy a echar de menos son los apretones de manos de esos amigos que te encuentras en la calle. Hace unos días me encontré con uno en un supermercado de La Puebla del Río y se paró veinte metros antes de llegar a mí. A voces, en el tono de La Paquera, me preguntó por la familia, las mascotas y la salud. Se enteró todo el pueblo que venía de la farmacia de comprar Micralax microenemas. Eso sí, las cigarreras, asomadas a los balcones, gritaban remedios naturales para el estreñimiento, tales como el aloe vera untado en la tostada o té de pétalos de rosas marinados en vinagre.