Y si pasa, que Page

En mi pueblo, Arahal, cuando saludas a alguien con el clásico “¿qué pasa? “, suele contestarte de esta manera: “No paja ná, y si paja, que page”. Ayer me quedé helado cuando el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano Page, criticó a Pedro Sánchez por sus barbaridades como presidente del Gobierno, aun sabiendo que puede acabar fuera del partido, como el señor Leguina. También el histórico Alfonso Guerra se ha enfrentado a don Pedro el Vanidoso. Creo que el presidente tiene un problema y que le va a costar sudor y lágrimas acabar la legislatura. Lo raro es que los barones y los militantes más veteranos e influyentes no hubieran reaccionado mucho antes, porque se veía venir desde hace tiempo lo que está pasando, que es bastante grave. Lo dicen ya los grandes del socialismo patrio, no solo la oposición, y todo parece indicar que van a unirse otros peces gordos del partido. Lo que no parece probable es que lo vayan a hacer también esos columnistas que jamás critican nada del Gobierno. No solo eso, sino que van contra los críticos.

Que se vaya preparando el señor Page, a no ser que haga como Lambán, que se retractó de sus críticas a Sánchez. Desde luego hay que tenerlos bien puestos para enfrentarse a un gobernante tan poderoso y poco amigo de la autocrítica. Está convencido de que es el mejor presidente de la democracia y de que, como ha dicho, pasará a la historia por muchas cosas, pero sobre todo, por mudar de sitio los huesos de Franco. Alfonso Guerra piensa que no, que no va a pasar a la historia. Pero ya ven cómo apoyaron ayer los diputados socialistas al presidente y su chapuza de la sedición. Están con él a muerte y las valientes palabras de Page se pueden quedar solo en un acto de machote. Podría intentar buscar apoyos internos, elementos disidentes dentro del partido y facilitar la moción de censura, pero eso no lo va a hacer porque sabe perfectamente cómo se las gasta Sánchez. Hacen falta hechos, no palabras, porque puede parecer puro electoralismo. Habrá ganado enemigos con esas críticas, pero si hoy o mañana rectificara, sería su tumba política. No da la imagen de ser un trapo. No pasa nada, don Emiliano. Y si paja, que Page.