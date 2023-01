...Y sin vender una escoba

Hoy he cumplido ya 65 años, que se dice pronto. Podría estar contento porque en un país normal me podría jubilar hoy mismo, pero tendré que esperar a tener catorce meses más. Y ya veremos si puedo en marzo del año que viene o tengo que seguir siendo un esclavo, de autónomo, trabajando para el Gobierno, que entonces, y no antes, me dará una pensión para que me muera de asco y viva con necesidades hasta que venga La Pálida a abrazarme y me pille sin dientes y derrotado por la artrosis o la próstata. Si me jubilara hoy mismo, con cincuenta y tres años trabajados, el Gobierno me daría doscientos o trescientos euros más que a quien no le ha dado nunca un palo al agua. Por tanto, seguiré esclavizado, pero disfrutando con el trabajo que siempre me ha gustado: escribir de flamenco, o de lo que sea. ¿Qué haría jubilado? Morirme en tres meses. Prefiero seguir escribiendo y denunciando cada día a una clase política podrida, en general, en la que dejé de creer hace años, cuando supe que todos eran iguales. En todos estos años he conocido a políticos honestos y con sentido de servicio público, claro, pero pocos. Los cambia el poder y, por tanto, el dinero y los privilegios que les proporcionamos los ciudadanos con nuestro sudor. Son humanos, aunque a veces cueste creerlo. Eso no quiere decir que tengan humanidad, porque si no son capaces de renunciar a sus privilegios, con tanto paro y tanta miseria, con millones de personas con problemas para comer y pagar la luz, es que no la tienen. Ellos, los líderes políticos de todas las ideologías, se forran a costa del esfuerzo de los ciudadanos, que estamos como estamos, aunque los medios afines al Gobierno escondan la pobreza, el desempleo juvenil, la subida de los delitos sexuales y de odio entre los jóvenes, la corrupción o el manoteo con la Justicia. Sí, cumplí ya los 65 años y no voy a soplar hoy ninguna vela porque no tengo nada que celebrar. Celebraría que el Gobierno me dejara de robar,que no se quede con la mitad de lo que gano y que no me tome más el pelo con lo de asegurarme una pensión. Que no me obligue a seguir esclavizado para darme al final tres euros más que a quien no ha aportado ni un solo euro al Estado, sea español o no, que eso me importa tres leches. Celebraría si no tuviera que seguir manteniendo a ministros o ministras como Garzón o Irene Montero, que me parecen una vergüenza, o soportando a un presidente mentiroso, derrochador y engreído, que al menos a mí me ha empobrecido como trabajador. Gano, escribiendo, bastante menos de la mitad de lo que ganaba hace cinco años y pago tres veces más por todo.