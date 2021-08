Ya el deporte no se lleva

No se lleva, no. Ya todo es otra cosa. Igual que no se lleva correr, sino el running, esa modalidad de hacer como que se corre que sin te falte un perejil. Yo veo a gente salida de Matrix en la ficción deportiva por los alrededores de mi pueblo, y tan campante, y siempre pienso que si yo tuviera que preparar todos esos artilugios para salir un rato no me quedaría tiempo para trabajar y vivir el resto del día. Pero ya digo: el deporte no se lleva. Me di cuenta definitivamente el último día de los Juegos Olímpicos.

Mientras una turba de hechizados no con el deporte, sino con el negocio futbolero, invadía no sé qué avenidas porque Messi se iba de su club de toda la vida porque ya cobraba poco, yo tenía planeado irme a la cama relativamente temprano. Sin embargo, la Maratón de los Juegos Olímpicos, que es esa prueba inhumana de sobrevivir a la propia carrera, me mantuvo frente a la tele porque me pareció increíble la hazaña del pelotón primero, liderado por un tal Eliud Kipchoge al que yo ni siquiera conocía y del que solo al rato supe que tenía ya el récord de haber hecho los 42 kilómetros antes de dos horas. La escasa gesticulación del tipo mientras otros compañeros iban cayendo literalmente como moscas, su manera de amortiguarse al pasar por los avituallamientos y su ritmo tan constante como la fe me impidieron irme a la cama a una hora prudente. Iba a la cocina a picar algo y, al volver a los pocos segundos, aquellos seres de otra galaxia habían hecho otro kilómetro y medio más. Un español anónimo, Ayad Lamdassem, consiguió colarse entre los tres primeros con un esfuerzo que me pareció de otro mundo. La entrada de Kipchoge como si viniera de la tienda de la esquina y el quinto puesto de este español nacido en Marruecos no solo me parecieron gestas para ser subrayadas a nivel internacional, sino potentísimos gestos a favor del deporte verdadero por encima de las banderas interesadas. Al levantarme al día siguiente, las lágrimas de Messi lo habían vuelto a inundar todo.

Y así seguimos, llorosos porque el mejor futbolista de la historia cambia de club no por una cuestión de valores ni de colores ni de sabores sino del vil metal, el auténtico motor de todas las proezas mundanas. De los maratonianos que han completado esa auténtica proeza literaria ya nadie se acuerda, veinticuatro horas después. Han caído rendidos en el coraje como cayó el soldado griego Filípides cuando, hace más de 2.500 años, murió de fatiga tras haber corrido desde Maratón hasta Atenas para anunciar la victoria sobre el ejército persa. Tanto tiempo después, vuelven a ganar los persas.