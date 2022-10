¡Ya está bien de utilizar a los niños, hipócritas!

¿Qué esperan los medios con esa cantinela interminable de que las bombas rusas han destruido un edificio civil, se calculan 20 muertos de los que 5 son niños? ¿Creen que me voy a poner a llorar e implorarle a los cielos que le caiga un rayo a Putin y que odie a Rusia? Ya sé cómo es Putin. Lo que odio más es nuestra hipocresía, ¿han leído el artículo “ Grito de angustia ”, tan sentido y trágico, que hace poco publicó el médico psiquiatra Alix Coicou en este mismo diario? Afirma lo evidente y doloroso: sólo nos acordamos de su país, Haití, cuando lo destroza un terremoto. Entonces llegan los periodistas occidentales enviados por sus medios que se dan de solidarios y de hipersensibles ante la tragedia. Y comienza el teatro petitorio de las organizaciones que viven de la muerte, empezando por la muerte de los niños, y aparecen en pantalla a la hora de comer para removernos una conciencia educada en la debilidad del escrúpulo porque somos malos.

Sin embargo, hay algo peor que un terremoto, el terremoto no se puede evitar pero ese algo, sí. Es el hecho de que Haití viva decenios y decenios bajo tiranías asesinas sostenidas por castas que reciben el visto bueno de Estados Unidos, Francia y Canadá, en este caso. Oh, los tres de la OTAN, los tres que desean la paz, que preparan maniobras nucleares en las narices de Rusia, los tres que se les cae la baba con la solidaridad. Esos dictadores a los que apoyan han matado indiscriminadamente a todo el que han querido y ahí se han quedado niños sin padres o sin madres, y han muerto niños en los terremotos porque el atraso al que condenan a un país nuestros dictadores –los que cuidan de nuestros negocios- impide construir viviendas resistentes a los terremotos, ¿o es que no vemos la diferencia de los efectos de un terremoto en Japón y otro en Haití o en cualquier país similar? ¿Quién ha matado a esas personas inocentes y en concreto a esos niños? ¿Putin? ¿Rusia? No, los hemos matado nosotros, pero como somos los buenos de la película y los medios están comprados o vendidos a esos buenos, podemos permitirnos ver siempre la mota de polvo en el ojo ajeno e ignorar la viga en el propio.

¿Qué dicen algunos datos? Que hay niños trabajando para multinacionales y en las guerras ejerciendo como soldados. En junio de 2021, Laura Olías escribía en ElDiario.es : “Hoy hay más niños y niñas trabajando en el mundo que hace cuatro años. Uno de cada diez menores, en total 160 millones de niños y niñas a nivel mundial, según el primer estudio conjunto de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Unicef, con datos de 2020”. ¿En qué trabajan estos niños y dónde? La mayoría, en el campo, en plantaciones por ejemplo de cacao de países de África, ese cacao que puede que usted y yo consumamos. El cacao y otros muchos productos los extraen empresas multinacionales occidentales. La asociación Comercio Justo persigue “conseguir leyes que obliguen a las empresas multinacionales a garantizar los derechos humanos, entre ellos la ausencia de explotación laboral infantil y la protección del medio ambiente a lo largo de toda la cadena de producción en cualquier parte del mundo”. Un total de 79 millones de niños, casi la mitad de todos los niños en situación de trabajo infantil, “realizaban trabajos peligrosos que ponían directamente en peligro su salud, seguridad y desarrollo moral”, según Unicef y la OIT. En el trabajo infantil en general, “los niños afrontan riesgos físicos y mentales a corta edad, que condicionan su desarrollo”.

Por otra parte, actualmente se calcula que hay unos 300.000 niños y niñas soldado en los conflictos armados en todo el mundo, según Unicef . ¿En qué guerras? En la del Yemen, Sierra Leona, República Centroafricana, Sudán del Sur... En noviembre de 2018, Chema Caballero, anotaba en El País : “Recordemos que se utilizan niñas y niños como soldados porque existen conflictos violentos que se prolongan en el tiempo. La mayoría de los medios de comunicación intentan vender las guerras africanas como disputas religiosas o étnicas, pero eso es mentira, todas responden a razones económicas o de control geoestratégico”.

Pues ahí estamos nosotros con nuestras democracias y nuestras solidaridades, participando en todo eso. Mañana me vuelven a decir lo loco y repugnante que es Putin y quiénes desean que sean nuestros enemigos por decreto. Y me informan de nuevas víctimas infantiles con ruido de bombas de fondo. Eso no podrá ocultar la basura que subyace en este pútrido asunto. La crea nuestra hipocresía.