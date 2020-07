Ya estamos en segunda oleada de la pandemia

De nuevo, vivimos en el centro de una tormenta perfecta. Se han disparado el número de contagios y todo indica que el coronavirus SARS-CoV-2 campa a sus anchas a lo largo y ancho de la geografía española; la colaboración ciudadana está siendo regular tirando a mala; la gestión política nefasta y la sanitaria irritante. Es difícil que después de tanto sufrimiento, de tantas muertes y de tanta ruina económica, un enorme número de españoles siga negándose a llevar mascarilla, guardar las distancias de seguridad y (como si lo viera) a lavarse las manos con frecuencia. Parece que un par de horas de juerga son más importantes que la vida de las personas; parece que celebrar un cumpleaños y dar besos a diestro y siniestro es lo más importante en plena pandemia. Sé que esto que digo no es muy popular, pero debemos ser conscientes de que lo estamos haciendo fatal.

Estamos en plena segunda oleada y solo los sanitarios, los virólogos y los epidemiólogos, están teniendo valor para decirlo. Los políticos, por supuesto, hacen regates imposibles para no mojarse y lo llaman de cualquier forma o, sencillamente, pasan de decir una sola palabra.

¿Qué han estado haciendo los políticos durante estos meses? Es desconcertante lo que sucede. Por ejemplo, Pablo Casado dijo que no apoyaría más prórrogas del estado de alarma por ser innecesarias y haberse convertido en una herramienta que utilizaba el Gobierno para imponer su criterio. Pues bien, ahora, Pablo Casado pide un mando único para afrontar la segunda oleada porque es la forma ideal de gestionar el asunto. Tal vez, lo que sucedió es una cosa muy simple: cuándo se mesaba los cabellos pidiendo que el estado de alarma desapareciera de nuestras vidas no tuvo en cuenta que la gestión volvía a manos de los Gobiernos autonómicos y que era un problema enorme si la cosa se ponía difícil. La gestión en Andalucía (PP) comienza a hacer aguas por los cuatro costados y lo que eran palmas y agradecimientos se pueden tornar en bronca y pérdida de votos. Pero, al margen de estas majaderías, no han sido capaces de trazar planes de recuperación, no han sido capaces de llegar a acuerdos entre ellos, no han sido capaces de buscar alternativas y soluciones a los problemas que asolan España. Son ineptos, no tienen ni pizca de creatividad y su desfachatez es dolorosa.

La gestión sanitaria es una de esas cosas que tendrán que estudiar los expertos en unos años. No se puede hacer peor. ¿Cuántos rastreadores hay que tener por habitante? X, señor presidente. Eso es un montón, contraten la mitad; que no nos salgan caros, no hace falta titulación sanitaria; ya les decimos nosotros cómo se hace esto. ¿Hay que reforzar la asistencia primaria? Nada, nada, que ya ha pasado lo peor. Me despides a los que tengan contrato temporal. Es completamente estúpido lo que sucede en España. Y, además, en cada Comunidad Autónoma una política distinta; todos intentando demostrar lo buenos que son gestionando pandemias.

Estamos en segunda oleada.

En el Ministerio de Defensa preparan a sus tropas para que hagan labores de rastreo; para que instalen centros de acogida de temporeros de campaña; para que comiencen a hacer trabajos de desinfección. La ministra Robles ha sido de las pocas que han demostrado su valía y su compromiso.

Los hospitales no regresan a sus actividades clínicas normales porque saben que esto va en serio (otra vez) y vamos a pasar las de Caín (otra vez).

Eso sí, los jóvenes de copas, los mayores relajándose sin sentido alguno y los políticos haciendo el ridículo. Y por si era poco, Boris Johnson nos hace trizas el sector turístico con las dichosas cuarentenas que tendrán que guardar los que viajen a España una vez que regresen al Reino Unido. Todo perfecto. Otra vez los más torpes, los más ridículos y los menos respetados más allá de las fronteras.

Por cierto ¿qué pasa con la vuelta a los colegios? Es por ir sabiendo la dimensión de la catástrofe que nos va a tocar vivir (otra vez).