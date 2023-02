“Siento mi caminar..., ya sé quién soy”, afirma un poema del libro de Carmen Arjona Besos de otoño (Publicaciones de Gallo de Vidrio). La única y real utilidad de la poesía es su poder para la introspección de cada uno. En 1997 publiqué mi poemario La poesía no sirve para nada. Después, cuando se han editado otros libros míos de poemas, algunos creían que me contradecía. No, sigo pensando que, si sólo me queda un lugar en mi barca zozobrante, antes que a un poeta salvo a un médico o a un científico experimental. En el Virgen del Rocío acaban de descubrir un remedio para los ictus: eso es poesía. Cuando operan a un bebé dentro de la madre, eso es poesía; cuando lo extraen mediante cesárea urgente incluso estando muerta la madre, como hace poco, eso es poesía; cuando unos científicos descubren unas vacunas en tiempo récord y salvan de la muerte y la enfermedad a millones de personas, eso es poesía; cuando un periodista elabora un reportaje y ayuda a personas marginadas o una fotografía en zonas de guerra salva de la muerte a alguien -como ocurrió en la Guerra de Los Balcanes-, eso es poesía.

La otra poesía, la literaria, es un encuentro con uno mismo y una forma de ahorrarse dinero en terapias eternas. La poesía social de los años 60 y 70 provocaba una salida fuera de uno para pensar en los demás. La poesía llenaba entonces amplios salones y hasta plazas de toros como en el homenaje a Blas de Otero. La poesía contribuyó al cambio en España. Lo que nos queda ahora, que casi nos hemos olvidado del mundo, somos nosotros mismos. Y no es poco, al revés, ya es hora de que huyamos de los cuentos y nos sentemos a conversar con la persona que siempre nos acompaña. Carmen Arjona sale de sí misma para encontrarse consigo de nuevo. A nivel social, tropieza con el problema de la mujer y lo denuncia. A nivel personal, descubre quién es ella después de haber seguido los deseos de un varón y otras circunstancias adversas. He ahí el valor de este libro. Ya está bien de arreglar el mundo con versos, para eso tenemos a los grandes poetas clásicos. Neruda escribía en uno de sus poemas: “Siempre dicen yo”. Y, claro, para decir yo y amor ya está él, después de Cien sonetos de amor y de otros muchos libros de amor poco más se puede escribir sobre el amor. Después de Miguel Hernández, de Gabriel Celaya, León Felipe, Antonio Machado y otros grandes poetas de la Comunicación con el lector, poco más se puede añadir.

Sin embargo, la poesía es un alma cargada de futuro. Uno se reúne con su alma y lleva a cabo una terapia justa y necesaria como ha hecho Carmen Arjona. En el que, a mi entender, es el mejor poema de su libro, “Cada día”, constata: “Cada día estoy más agradecida/ al sol, al aire, a la vida, a mí misma./ Cada instante que me alejo soy más mía”. Y más adelante: “Cada momento que me siento en mi alcoba,/ libre, segura, sin miedos, es una aurora y su alba./ Cada vez, cada vez, una y otra vez,/ soy más libre, más hermosa, más sincera, más mía”.

Está de moda el positivismo y miren por donde aumentan los suicidios, las depresiones y la ansiedad. Precisamente por eso hemos recurrido al positivismo. Es un positivismo vacío, por regla general, el de los libros de autoayuda, esas ideas importadas del “tú puedes” proceden de un país sin historia, acostumbrado al cuento y a lavar cerebros para que hallen su positivismo en el consumo. Los resultados están a la vista. No, el humano necesita algo mucho más serio y complicado: reunirse consigo mismo, como ha hecho Carmen Arjona en Besos de otoño. Hay que ser valiente para eso ya que de una reunión entre cuerpo y alma pueden surgir resultados graves y desastrosos. No ha sido el caso de Carmen, que acepta sus momentos duros, los asimila y los convierte también en vida, como le recomendaba mi maestro Friedrich Nietzsche al doctor Breuer en la novela de Irvin Yalom El día que Nietzsche lloró. El libro de Carmen termina con unos haikus. El último apunta: “Corazón ciego,/ late tú con más fuerza,/ alzamos el vuelo”.