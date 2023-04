Yaiza, Ginés, la ex, una hija y la caspa cañí

El tal Ginés, participante de la actual edición de Supervivientes, tiene un lío en la cabeza de mil pares de narices. Y, ya puesto, está entregando uno de los culebrones de reality más suculento que podemos recordar. A ver si soy capaz de explicar lo de Ginés y las mujeres que le rodean.

Ginés Corregüela es un famoso tiktoker. Su mérito consiste en comer bocadillos enormes, expresarse como un verdadero troglodita y decir sandeces sin parar. Ese es el curriculum que presentó para acudir a Supervivientes. Pero, ahora, hemos descubierto que Casanova a su lado era un pobre boy scout. Porque Ginés se casó en su momento y, más tarde, dejó a la que ya es su exesposa por otra mujer, una tal Yaiza. Por lo que cuentan, esto es sólo la punta del iceberg. El caso es que Ginés tiene, hoy en día, exesposa y novia (novias desconocidas parece que también aunque desconocemos la magnitud de todo esto). Además, su hija (no sé si sólo tiene una o esta muchacha tiene hermanos) se suma a la ecuación que da como resultado un disparate televisado y un mal chiste sobre lo que significa una relación de pareja y una actitud impropia respecto a las mujeres en general.

Hace unos días, asistimos a uno de esos momentos surrealistas que ofrece la televisión.

Ginés está a punto de recibir una sorpresa. Se le pregunta sobre lo que más le ilusiona en ese momento. Recibir a Yaiza (su novia actual) y a su hija porque representan el futuro, dice Ginés. Pero no, a la primera que recibe es... a su exmujer (en vivo y en directo; allí, en la playa). Se abrazan y, como por arte de magia, renace el amor. Un poco más tarde, aparece la hija y, después, una fotografía de Yaiza a tamaño real. Si me da una oportunidad vuelvo con mi exesposa, dice Ginés. Y ya veremos lo que pasa con Yaiza, añade el come bocadillos desproporcionados. La ex pasa a ser la esposa (sin ex) y la hija se alegra (ha dicho de la novia de todo durante los días de concurso) ¡Viva el amor! ¡Viva la familia! De la dignidad de unos y otros, mejor no hablamos. Yaiza, en el plató, se lleva las manos a la cabeza. Es invitada a viajar a Honduras para poner las cosas en orden y se levanta pidiendo que le metan en un avión ya mismo. Ya sabemos que las mujeres ya no lloran y que facturan. Yaiza se lo ha tomado en serio y quiere facturar sin esperar ni un minuto de más.

En fin, la hija de Ginés pone a caer de un burro a Yaiza sin pensar que es el padre el que se la ha jugado a su madre. Las mujeres que tiene alrededor Ginés olvidan lo que es la dignidad y, por si era poco, se lían a guantazos con la persona equivocada y con el feminismo, en general. Y Ginés viendo que el mundo se rinde a sus píes a pesar de ser el culpable de todo y un villano de libro.

Este es el entretenimiento que nos ofrece la televisión. Más cochambroso y casposo no puede ser.