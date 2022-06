Yo enchufo, tu enchufas, él enchufa

Dice eldiario.es que en el gobierno de Castilla-León, sobre todo los de Vox, están enchufando a cantidad de gente. Claro, si ya se veía venir, eso pasa por votar a los fachas en lugar de votar a los modelos éticos a los que siguen los lectores de eldiario.es, modelos que, por supuesto, no enchufan a nadie. Harto estoy de leer en OKdiario o en Libertad Digital los enchufes de Podemos y del PSOE. Conclusión: todos son iguales, todos vienen a llevárselo calentito, no se fíen de nadie.

Los medios citados afirman defender la democracia y mira por donde lo que hacen es hundirla poco a poco estimulando el hastío y la abstención entre la gente. Me recuerdan a la película cómica El baile de los vampiros, de Roman Polanski: un distinguido profesor viaja a Transilvania con uno de sus discípulos a investigar el asunto vampiril. El discípulo se enamora de una moza del lugar que es mordida por un vampiro sin que el novio se entere. Al final, maestro, discípulo y moza regresan a la civilización, la moza muerde al discípulo y el destacado profesor que había ido a Transilvania con la intención de acabar con el problema de los vampiros lo extiende por todo el planeta.

Está bien que los medios, en su infinito deseo de servicio público, denuncien los enchufes. Ahora bien, se denuncian todos los enchufes, no un tercio o el cincuenta por ciento mientras que con los demás te haces el longuis. Los enchufes por lo visto son enchufes cuando los llevan a cabo los de enfrente mientras que cuando los hacen los de tu cuerda o chitón o vamos a buscarle atenuantes al asunto o los despachamos con una breve alusión y de pasada. Eso no es periodismo, eso es política que es lo que hacen la inmensa mayoría de los medios un día sí y el otro también.

Afirma eldiario.es que alguien de Vox ha enchufado como asesor a un familiar no sé dónde porque a mí los detalles de estas pamplinas me importan tres leches. Un asesor es una persona de mucha confianza y se supone que bien preparado para su cargo, de manera que si yo estoy en un puesto de responsabilidad social y tengo al lado a alguien de mi familia o vinculado a ella que reúne de sobra esos requisitos le pongo alfombra roja y me lo llevo a mi lado, lo coloco o lo enchufo como ustedes quieran, siempre que todo sea legal, no voy a enchufar a cualquiera, no sé si como ahora se acostumbra a buscarle un puesto de trabajo al más papanatas de la clase lo que se busca es colar al mediocre para crear vasallos en lugar de asesores.

No hay ninguna institución, sea pública o privada, que funcione con mediocridades, sino que la efectividad llega con personas formadas, críticas, leales, respetuosas, con criterio propio, esto no puede ser como en el chiste mexicano: “¿Qué hora es?”, pregunta el presidente. “La que usted quiera, señor presidente”, le contestan los asesores. Y así va aquel país y así va Andalucía, nos van a hablar a nosotros de enchufes, a los andaluces, que aquí el que no pasaba -y pasa- por el espacio PSOE se come pocas roscas...

Ahora quiero ver qué hace el PP y que hace Vox si es que ganan las elecciones y gobiernan, si hay que aguantar enchufes como en toda la historia contemporánea de España habrá que votar a quiénes enchufen mejor y con más arte. Por favor, no se puede pasar del enchufe descarado de la época franquista a ver enchufes hasta en la sopa, que ya está muy vista la estrategia. Además, ¿los medios puristas no enchufan a nadie? A los de su cuerda, sin ir más lejos. Y censuran todo cuanto quieren, empezando por los enchufes de los partidos con los que simpatizan.