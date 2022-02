Yo razono, tú razonas, él razona, nosotros razonamos, vosotros razonáis y ellos razonan

He dudado si titular este artículo en presente o en pretérito imperfecto del modo indicativo, inclusive, creo que hasta el condicional no hubiera estado mal. Pero, al final, he decidido anclarme en el presente en el tiempo simple y en el modo indicativo.

El presente en nuestras vidas en cuanto a la política, la verdad, deja mucho que desear. El presente, desgraciadamente, nos lleva a olvidarnos del pasado, a lo que aconteció y sucedió, a lo que nos hizo sufrir y a lo que sembró en nuestros corazones esperanzas, y esto, de verdad, no es nada constructivo porque hace que el presente se pierda en vericuetos que hacen que nuestros pies queden afectados y dolidos. Sí, los andurriales sobre los que caminamos nos quiebran las piernas y nos producen un dolor inmenso.

Por este motivo, para no terminar afectados, necesitamos coger un atajo seguro para que las ilusiones que llevamos en nuestro cerebro y se hacen presentes en nuestro corazón no queden afectadas por los riscos de un camino que no conduzca a ninguna parte. De ahí la necesidad de conjugar el presente y hacer que la razón sea la que nos conduzca a un paraje claro y brillante.

No lo dudemos, somos protagonistas de la razón, de ahí, que nos ubiquemos en una llanura que nos permita mirarnos unos a otros sin pretender ser más fuertes y chulos. La llanura hace que nuestra visión tenga un horizonte amplio y hasta infinito. Es un lugar en donde construir y poder acondicionar un espacio en el que todas las personas podamos convivir y conjugar el presente de indicativo del verbo razonar.

Sin embargo, desagraciadamente, el parlamento, qué por definición, entre otras, es un espacio para parlamentar se convierte muchas veces, demasiadas, en un vericueto que daña los pasos que los ciudadanos hemos dado para acudir a los colegios electorales y emitir nuestro voto.

El parlamento deja de ser la llanura de la esperanza para convertirse en un sendero de intereses y de pasiones retorcidas, perdiendo la perspectiva de lo que verdaderamente es, el espacio para dialogar y razonar. No se habla conjugando el verbo razonar, sino que se transmiten palabras que no guardan las normas básicas que construyen una oración, el sujeto y el predicado, donde el verbo debería de jugar un rol esencial.

Nos perdemos en intervenciones habladas que corresponden a una obra de teatro de baja calidad. Se convierten nuestros representantes, a los cuales hemos votado, en actores sin prestigio y, lo que es peor, sin visón de futuro. Se olvidan qué están en un espacio privilegiado para conjugar el presente de indicativo del verbo razonar.

Cuando los espectadores observamos que la función es de baja calidad nos quedamos atónitos, contemplamos una función que nos deja abismados y patitiesos, sin reaccionar en un principio, pasados unos minutos, nuestra decisión es levantarnos y marcharnos; pero esta vez no lo haremos por los vericuetos que ocultan trampas en las que nos podamos caer. Intentaremos adentrarnos en el camino que nos conduzca hasta el valle de la razón.

Si ellos son incapaces de conjugar el presente de indicativo, nosotros sí lo haremos. Tenemos capacidad de sobra para razonar y para construir en la llanura espacios de convivencia a través del dialogo razonado.

Lo que hemos presenciado en estos días en el Parlamento no deja de ser un fracaso, ninguno es vencedor de nada, porque parlamentar conlleva consensuar para construir.

Han fracasado todos los grupos parlamentarios y, el PSOE y el PP que deberían haber dado ejemplo, de nuevo, nos han llevado a los vericuetos con trampas y señuelos equivocados. No han asumido ser la primera persona del plural del presente de indicativo y han preferido posicionarse en el condicional, nosotros razonaríamos. Así tienen motivos ambas formaciones para no dejar de hablar de la situación generada en la votación del Congreso.

¡Ay! ¡Ay! Sí es ahí, en el Parlamento, en donde la primera persona del plural debería tener fuerza y no dejar todo a un condicional que posiciona a nuestros representantes en la comodidad de quedarse cada cual con su punto de vista y no procurar hallar el punto de encuentro que pueda ser beneficioso para el conjunto general de quiénes votamos cada cuatro años.

Los que deberían ser ejemplo de un parlamentar razonado han fracasado, al menos en lo que se refiere a la manera de proceder en la búsqueda de un consenso. Los espectadores lo sabemos.

Yo razono con fundamentos que tienen como objetivo el bien común. Tú razonas aportando frescura e ideas que conduzcan a un mejor equilibrio social. Él razona partiendo de su experiencia vital de vida. Nosotros razonamos pensando en que somos servidores y buscamos el consenso. Vosotros razonáis cambiando posturas anquilosadas y caducas. Ellos razonan pensando en que la llanura será un espacio excepcional para construir proyectos, en donde las fuerzas sociales, y de manera especial empresarios y sindicatos, puedan aportar lo mejor de ellos mismos para lograr el desarrollo económico y social para que nuestros jóvenes y personas sin trabajo puedan encontrar la dignidad que ahora tienen pérdida.

No nos olvidemos, todos somos hijos de trabajadores que han aportado lo mejor de ellos mismos para construir un futuro no sujeto al condicional de los intereses partidistas que los partidos, por desgracia, tienen muchas veces.

Una ministra que diga que ella es hija de trabajadores ¿qué quiere decir? Oiga, señora ministra, que todos somos hijos de trabajadores, sí porque los empresarios también son trabajadores, trabajan para crear empleo, y contra más se les ayude al emprendimiento empresarial más empleo existirá ¿Qué ha querido decir con esa frase? Divide Vd. a la sociedad, eso no es consensuar y desde luego se aparta de la primera persona del plural del verbo razonar. Estamos en el año 2022. Le sugiero que relea el artículo 35 de la Constitución Española “1. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de la familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón y sexo. 2. La ley regulara un estatuto de los trabajadores”. No encuentro, de verdad, ni en este artículo ni en todos los existentes en la Constitución Española eso de “soy hija de trabajadores”. En contraposición lo que sí encuentro en el Artículo 1 de la Constitución es, “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”. Valores que se pueden desarrollar, no le quepa duda, conjugando el presente de indicativo del verbo razonar.

“Nosotros razonamos” y lo hacemos para construir.

David López Royo es sociólogo