Yolanda como «El astronauta» de Tony Leblanc

El siguiente paso de Yolanda Díaz en su particular guerra de las galaxias es reunir a su cúpula directiva -que no sé cuál es porque Sumar sólo es ella- y encargarle que fabrique un cohete en el que largarse de la Tierra no porque se vaya a ir al carajo el planeta azul sino para perseguir a los ricos y hacerles la vida imposible allá donde vayan. Será algo así como la película El astronauta, de Tony Leblanc, en la que unos amiguetes fabrican un artilugio para imitar a la NASA y para que Toni Leblanc -que es el piloto del cacharro- pueda llevar hasta la luna la furia española y el talento patrio.

Al final el gran humorista y actor se eleva por los aires con su cohete, pero sólo logra aterrizar en el desierto de Almería aunque él creyera que estaba en algún planeta lejano hasta que se tropieza con unos señores haciendo de soldados del Séptimo de Caballería que estaban rodando una película del Oeste y le aclaran el asunto. Está divertido el patio de nuestro desierto, se supone que ahora fracasará Feijóo y luego arribará el progresismo corregido y aumentado. Un progresismo reaccionario con huestes racistas y nazis en su interior. Pero, mientras tanto, lo que nos estamos riendo, en estos momentos con los ricos voladores de Yolanda Díaz y lo que te rondaré morena/o.

A mí no me parece tan descabellado lo que dice esta señora a la que Guerra acusó de no pensar por estar demasiado ocupada con las peluquerías. De inmediato Carmen Calvo anatematizó a su compañero por machista. Yo entendí a Guerra porque soy de sus tiempos aunque más chico. Su mensaje se lo cargó hablar de la peluquería, lo que creo que quiso decir Guerra -y dijo- es que Yolanda forma parte de la generación de políticos y políticas peor formados de la reciente historia de España. Una buena parte de esos políticos logran el voto de personas similares a ellos, educadas con películas y series en las que, en efecto, los ricos se suben en naves espaciales para escaparse de la autodestrucción, yo he visto algunas, luego no es tan ilógico que Díaz hable así. Es que resulta que habrá quien la crea. Es cierto que puede ocurrir eso de irnos al carajo, lo que no sé es si Yolanda, al final, se montaría en uno de esos cohetes salvadores para emigrantes de oro.

Por el contrario, puede que Yolanda esté pensando en construir su cohete particular para llegar antes que los ricos a la colonia Marte y no permitir que se abran allí bancos para evadir dinero o fundar empresas opacas e instalarse en cómodas casas lejanas de la amenaza progresista. De ninguna manera, corrijo: Yolanda, ese azote de la riqueza, ya estará allí, donde sea, en Ganímedes o en la luna (de hecho, en la luna se halla). De la toma del poder y la dictadura del proletariado hemos pasado a la toma de Marte y la dictadura del yolendariado.

Lo peor de todo esto es que si Yolanda se va por esos espacios nos va a privar aquí de su presencia. Se nos han muerto Tip, Coll, Gila, Eugenio, los de Martes y Trece se separaron. Nos quedan Yolanda y sus cohetes. No es humor para tirar cohetes pero nos da el avío y si sirve para que no pensemos en la que se puede liar en España durante los próximos años, bienvenido sea este humor estratosférico. Que tenga cuidado Yolanda, empero, no vaya a terminar como Toni Leblanc, en el desierto, y se crea que es el paraíso del progresismo, el Parnaso de los vulnerables salvados por ella de la maldad de los ricos. Que tenga cuidado no sea que aparezca el Séptimo de Caballería y la destierre a otro lugar mucho más cercano.