Yolanda Díaz en vaqueros y botines

El pasado sábado en Valencia Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno se paseó por las calles en vaqueros y botines. No como en Trujillo, que parece que iba a la boda de la hija de un banquero, con las calles vaciadas para evitar pitadas y un vestido rojo chillón de cientos de euros. Había que verla callejeando por el pueblo extremeño sin municipales, como si fuera por una de esas localidades españolas vaciadas. Lo que no la he visto nunca es en el campo destrozando terrones con unas botas de badana y gorra campera. Me encantaría verla en Arahal con un macaco al cuello, pero en invierno, cuando los caminos por los que mis paisanos van a trabajar están que se entierran las ruedas de los tractores. Un familiar muy allegado de mi pueblo, agricultor, me dijo que fue Adolfo Suárez quien mejor se portó con ellos, con el sector del campo. En Arahal los terratenientes apoyaron la sublevación militar de 1936 y cuando Franco ganó la guerra quiso agradecerles el apoyo devolviéndoles tierras expropiadas en la Segunda República, aunque con indemnizaciones. Los ministros de Franco solían pisar terrones y bañarse en playas contaminadas, pero, ¿han visto alguna vez a los de Unidas Podemos hablar del campo y de los jornaleros andaluces? Si Yolanda Díaz se ha puesto pantalón vaquero y botines en Valencia para poner la primera piedra mediática de lo que parece una plataforma electoral feminista de izquierdas, ¿creen que se meterá en el fango para ver cómo viven los trabajadores del campo andaluz, sin ir más lejos? No la veo. En el campo no hay muchos votos casi para nadie porque están ya cansados de mentiras, desde la Segunda República hasta la democracia, con reformas agrarias que no han triunfado y promesas incumplidas de todos los partidos. Si hubieran triunfado el campo no estaría como está, que no tardará en reventar. La pandemia paró lo que parecía una revolución de los campesinos, en serio, con tractores en las carreteras camino de la capital de España, y parece que van a retomar la protesta porque los agricultores han agotado ya la paciencia. Así que la ministra gallega no va a tener más remedio que dejarse ver por el campo vestida de jornalera.