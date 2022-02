Yolanda Díaz está hasta el gorro

Ayer en Salvados, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dejó más que claro que comienza a estar harta de la política. Pensaba dimitir si no llega a salir adelante la reforma laboral, pero no lo hizo. Porque en realidad fracasó en la negociación y no fue capaz de ganar la votación en el Congreso. Así que de no haberse equivocado el diputado popular seguramente hubiese presentado su dimisión esa misma tarde la mejor ministra de Trabajo de la democracia y una seria candidata a la presidencia del país, si no en las próximas elecciones, en las siguientes. No es extraño que esté hasta el gorro de la política, como todos los españoles, porque el nivel no puede ser más bajo y penoso. No entiende la ministra, según le dijo ayer a Gonzo, que una reforma laboral que iba a mejorar las condiciones de los trabajadores españoles haya encontrado tantas trabas para ser aprobada en el Congreso. Es que en España la política es eso, y debería saberlo bien porque está en ella desde muy joven. Importa poco lo que es o no bueno para los ciudadanos, sino lo que a cada partido le interesa para estar en el poder. Insiste mucho en que la política es mejorar la vida de la gente y, según ella, que no tiene abuela, lo ha conseguido. A pesar de que pagamos la luz, el gas y la gasolina más caras de la historia, por no hablar de los precios en general a la hora de ir al supermercado, que cada día da miedo hacerlo. Si incluimos la subida de impuestos, que no cesa, lo de mejorar la vida de la gente es solo una frase bonita. La de ella ha mejorado bastante, dicho sea sin reprocharle nada, porque si gana lo que gana es porque es una gran trabajadora. Pero viendo anoche la entrevista con Gonzo, que la metió en algún que otro aprieto, se la ve cansada, algo desengañada y dando señales más que evidentes de que a lo mejor no acaba la legislatura. Para ella la política no es un proyecto personal sino trabajar juntos para mejorar la vida de los ciudadanos, pero tiene su propio proyecto personal, aunque lo niegue. También negaba el deseo de ser ministra y vicepresidenta, y lo es. Le gusta serlo, el poder, que le ha permitido ver al Papa en el Vaticano y vivir en una de las mejores viviendas oficiales del Estado en Madrid, de 443 metros. Es difícil renunciar al lujo, aunque se sea comunista, y si se va será para preparar la mudanza a la Moncloa. Y eso que no le gustan los proyectos personales en política.