Yolanda Díaz y Puigdemont en Bruselas entre besos y risitas

Yolanda Díaz está en Bruselas para entrevistarse con Carles Puigdemont en el parlamento Europeo. Se han visto y han sonreído abiertamente frente a las cámaras de los periodistas. Dicen desde el Gobierno que ellos no han enviado a la señora Díaz y que ha ido representando a Sumar. Me pregunto cómo se puede ser vicepresidenta del Gobierno de España y no ejercer al hablar con el líder de un partido político. Personalmente, no creo que eso se pueda hacer.

Carles Puigdemont, prófugo de la Justicia española que fue President de Cataluña está disfrutando como un enano. Había dejado de pintar algo en la política española y se ha encontrado con una oportunidad de oro para ser imprescindible y, de paso, mearse encima de todos los españoles (aquí incluyo a los que le votan que siguen haciéndolo después de ser engañados una y otra vez).

Pedro Sánchez dice que “es el momento de la audacia para dejar atrás definitivamente la fractura del procés”. Malo, malo. Ya empezamos a retorcer el lenguaje y eso precede a cambios inexplicables poco antes de decir cosas que parecen redondas y son, sencillamente, frases producto de dar vueltas y más vueltas a las palabras. Eufemismos a go go.

Todo está listo para comenzar con un espectáculo político inédito hasta ahora. No es que los partidos constitucionalistas no hayan pactado antes con catalanes o vascos (que eran en ese momento tan independentistas como lo son ahora aunque no lo cacareasen a todas horas) es que se van a poner en juego asuntos que rozan o entran de lleno en lo que somos, en nuestra identidad como país y como ciudadanos (incluidos vascos y catalanes). Antes con pasta contante y sonante era suficiente. Ya no. Todo está listo para que un político mediocre se ponga más gallito que nunca e insulte a los españoles desde un país en el que le permiten andar como si nada. Todo está listo para tener que aguantar discursos vacíos justificando que se intente pactar con políticos que quisieran ver a los españoles arrastrados por una ola de fango.

Los políticos son un gran mal para las sociedades actuales y convierten en un desastre cualquier cosa que tocan. Esta vez ya están manoseando lo fundamental. Y si lo esencial desaparece o se deteriora más de la cuenta no hay futuro posible.