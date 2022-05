Yolanda y lo espectacular

No se puede decir que los datos de la creación de empleo del mes de abril dados a conocer ayer por el Gobierno sean para tirar cohetes, pero son buenos y como los gobiernos son los responsables de lo bueno y lo malo –aunque se apunten más a lo primero que a lo segundo–, es justo reconocer que teniendo en cuenta las circunstancias, aún con la pandemia y la guerra de Ucrania, son datos para la esperanza de cara al verano y a la recuperación económica. Pero si tenemos también en cuenta que seguimos siendo el país con más paro de la Comunidad Europea, la ministra de Trabajo y Economía Social debería de tener cuidado con la euforia en público y cómo utiliza la palabra espectacular, tan presente en su léxico. Sinónimos de esta palabra son asombroso, exagerado, fabuloso e impresionante, y tampoco son datos para hacer una barbacoa dominguera. Serían espectaculares los que nos quitaran de la cabeza del desempleo en Europa, pero parece empresa imposible con un gobierno socialista. Nunca entendí cuando Joaquín Almunia dijo hace años que “necesitamos un 14% de desempleo para ir bien”, porque ningún país puede tener un buen nivel económico con millones de parados, y mucho menos una buena y justa cobertura social. Más de tres millones de parados son muchos, sobre todo si tenemos en cuenta el gran número de funcionarios y pensionistas que tenemos. Pero lo curioso es que haya tanto paro y que miles de puestos de trabajo no puedan ser cubiertos por falta de formación en determinados puestos. Faltan transportistas, por ejemplo, y los jóvenes no quieren camión y carretera, sin duda porque es un trabajo duro y mal pagado, como hemos visto no hace mucho tiempo con motivo del paro de los transportistas autónomos. Yolanda Díaz hablaba también ayer de creación de “empleo de calidad”, por la subida de los contratos indefinidos, pero no creo que podamos hablar aún de un empleo de calidad cuando miles de puestos de trabajo no se pueden cubrir porque, entre otras razones, son precarios e inestables. Según expertos economistas, de aquí a septiembre van a seguir los buenos datos en el empleo, pero advierten de que podemos tener un invierno trágico. Menos mal que el Gobierno nos está crujiendo ahora haciendo caja en plena epidemia y la guerra de Ucrania, con la luz y los combustibles, para cuando llegue el frío. Pero mientras llega, Yolanda Díaz seguirá celebrando los “datos espectaculares” en su verbena particular. Esperemos que no se rompa un zapato bailando muñeiras.