Yolandia o el grano en el culo de Sánchez

Yolandia la Modesta, la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, dijo hace dos días que la mejor noticia de los buenos datos del empleo es que “mejoramos desde que yo soy ministra”, más o menos así, sin anestesia. Va a morir de éxito, beoda de sí misma, y es una vergüenza que exhiba ese triunfalismo cuando seguimos siendo el país con más paro, duplicando la media europea. Que los buenos datos eran una gran noticia estaba claro, pero que dijera que eran por ella, con ese descaro, es una prueba más de que aprovecha su cargo como vehículo para intentar llegar a la Moncloa y hacer historia. A lo mejor por eso dijo también lo de que ella avisó al Gobierno del peligro de que se celebrara el 8 de marzo la gran manifestación feminista, con el consabido resultado. Ayer se desdijo y calificó de “ejemplar” la gestión del Gobierno, viendo que había metido la pata hasta el corvejón. Pero es que el 4 de marzo, cuatro días antes de la citada manifestación feminista y otros eventos multitudinarios, dijo lo siguiente: “Quiero dar un mensaje de absoluta tranquilidad (...) No aceleremos riesgos que a día de hoy parece que no existen”. O sea, un escándalo. Lo que pasó después ya lo conocen: más de ciento cuarenta mil muertos, el escándalo de las residencias y los sanitarios con bolsas de basura para protegerse del mortal virus. En cualquier país serio esta ministra hubiera presentado ya su dimisión irrevocable, algo que ella ni se plantea porque perdería cualquier posibilidad de ser presidenta o de volver a ser ministra algún día. Daba ayer vergüenza ver a los medios afines ayudándola a salvar los muebles, esos mismos medios que le están haciendo la ola desde hace ya tiempo. Desde luego, la degradación del periodismo español empieza a dar un hedor inaguantable. Y a todo esto, ¿qué dice Sánchez? La ministra Yolandia es un grano que le ha salido en el culo, alguien que no duda en subírsele a las barbas las veces que hagan falta para su promoción personal y que dejará de ser comunista dentro de tres días para ser transversal con chupa de cuero o vestido rojo de sedas nada proletarias.