Yoli la Modelitos quiere ser presidenta

Quiere ser presidenta del Gobierno, la primera en la historia de España, y si tiene que sacar la faca política la sacará contra Sánchez o contra quien haga falta. Es una especialista, quizá con menos escrúpulos que Sánchez, que ya era difícil superarlo. Feminista y comunista. ¿Y por qué no? Le dieron la posibilidad de ser ministra y vicepresidenta del Gobierno y no ha perdido la oportunidad de promocionarse en toda España e incluso fuera de nuestras fronteras. ¡Hasta visitó al Papa, que manda narices! El cambio que ha experimentado esta mujer en tan poco tiempo ha sido espectacular, así que imaginen si llega a ser presidenta, que todo es posible. Si ha llegado Sánchez, y antes lo hizo Aznar, ¿por qué no Yolanda Díaz? Ya va tocando, además, que llegue una mujer a la Moncloa, aunque le guste el lujo y sea comunista. La extrema izquierda y la extrema derecha no habían tenido nunca tanto protagonismo en la democracia española, como ahora. El populismo llegó por la corrupción del bipartidismo y parece que ha venido para quedarse.

Ni el Partido Socialista ni el Partido Popular ganarán las próximas elecciones generales por mayoría absoluta, así que ambos tendrán que buscar apoyos en el populismo, de izquierdas o de derechas. Dijo anoche don Ramón Tamames en El Cascabel, que Yolanda Díaz no tendrá mucho recorrido, y es posible, sobre todo porque en Unidas Podemos le van a devolver la puñalada trapera. La izquierda de verdad no gobernará nunca en España porque tiene la manía de auto despellejarse, como ahora. Quizá no vayan a tener nunca más la oportunidad de unirse para acabar con los dos grandes partidos nacionales. A Sánchez le interesa que triunfe la gallega para poder echar mano de sus votos, porque ya no podrá contar con los de Unidas Podemos. Pero si se pasa en el apoyo, como han expresado ya algunos dirigentes del PSOE, puede tener un problema. Ser ministra y vicepresidenta del Gobierno le permite a Yolanda Díaz aparecer mucho en los medios de comunicación para presumir de logros, y eso es oro molido para la futura candidata. Tiene ocho o nueve meses para dar por saco.