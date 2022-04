Zelenski, ombligo del mundo

Yo ahora, antes de dormir, le rezo a San Zelenski Bendito para que me proteja de todo mal, él, que está sentado a la derecha del Padre Biden, quien le sirve de manager y, por medio de la tecnología de ese Todopoderoso ser, San Zelenski llega hasta todos nosotros en su peregrinación de Parlamento en Parlamento para parlar de lo que sabe y de lo que no sabe pero lo sabe sin embargo por inspiración del Supremo Cerebro del mundo.

El diablo ruso afirma, sin pruebas, claro, ya que Rusia nunca tiene pruebas de nada, que San Zelenski está en el poder gracias en gran parte al apoyo nazi. Esto de lo nazi es una pelota de pin pon que unos se pasan a otros porque resulta que San Zelenski ha comparado a su país con el bombardeo nazi-franquista de Guernica y de esa manera se ha unido a un comunista como Picasso que fue el que plasmó la tragedia en su famoso cuadro. No sé si esto le hubiera gustado al malagueño, el caso es que los nazis están en todas partes y estuvieron en el golpe de Estado de 2014 en Kiev contra Yanukovich, golpe del cual Zelenski es heredero porque, aunque el derrocado fuera un prorruso maligno, había sido elegido en las urnas en 2010 y, que yo sepa, en una democracia los presidentes se eligen y se deponen en las urnas, no en la calle. Si esto último es válido, a partir de mañana todo el que no quiera a Sánchez que se vaya de jaleo a la Plaza de Colón o a la Puerta del Sol o a las puertas de la Moncloa y no se mueva de allí hasta que Sánchez no llame al camión de la mudanza o salga pitando para el exilio.

Sobre los matones de Kiev de 2014, Esther Pomareta escribió en el diario progre Público en 2017: “desde el lado ruso se citaba una llamada de teléfono interceptada entre el exministro de Exteriores estonio, Urmas Paet, y la entonces alta representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea, Catherine Ashton. En dicha conversación, Paet sugería que los francotiradores que actuaron en Kiev fueron contratados por la oposición ucraniana”. Claro que esto es mentira, venía desde Rusia. El caso es que aún no se sabe nada cierto, hay que investigar, como sucede en los casos de presuntos asesinatos de guerra actuales, la ONU, la UE y China, entre otros, han pedido investigaciones independientes. Biden no tiene dudas, se lo ha contado un satélite a pesar de que el cacharro no ha podido demostrarlo.

Mientras, me parece que San Zelenski ha hecho otro milagro y van a pasar por todos los parlamentos por los que él ha pasado, el presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, para pedir, por favor, que la UE y EEUU ayuden a Colombia a investigar los asesinatos de campesinos que prosiguen en su país a manos de lo que llaman “poderes fácticos”. Según la agencia católica Signis, “un preocupante aumento de asesinatos se registra en Colombia. Únicamente en los tres primeros meses de 2022 la cifra de asesinatos suma ya 94 víctimas, según datos del Instituto de estudios para el Desarollo y la Paz (Indipaz), que se incluye en una nota informativa que se publica en la página de REPAM. La estadística mortal de los líderes sociales da cuenta que el año 2021 se registraron 338 asesinatos, mientras en 2020 se contabilizaron 381 víctimas”.

También van a desarrollar una gira parlamentaria representantes que conforman la Caravana Latinoamericana que recorre Europa, denunciando los crímenes que causa la minería en las comunidades y pueblos latinoamericanos que proponen acciones concretas para enfrentar el modelo extractivista que afecta sistemáticamente a miles de personas en el mundo, así como a los sistemas ambientales en los que viven. Sostienen los representantes de la Caravana que las naciones afectadas tienen derecho a decidir su futuro y a que se respeten los derechos humanos ante las violaciones ocasionadas “por empresas megamineras criminales”. También Ucrania desea que respeten su derecho a ser, pero tiene un padrino más guay.

Asimismo, por intermediación de San Zelenski, se anuncian intervenciones en parlamentos democráticos de la directora ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Catherine Russell, quien explicará las causas y pedirá explicaciones al mundo libre sobre el hecho de que los aproximadamente 4 millones de niños desplazados por la guerra de Ucrania, sólo sean una pequeña parte de los 426 millones que viven en zonas de conflicto en el globo terráqueo. “El impacto en los niños es terrible. Están siendo asesinados y mutilados. Están siendo reclutados para apoyar o participar directamente en los combates. Las escuelas a las que asisten y los hospitales que visitan son amenazados, atacados u ocupados por actores armados”, deploró Russell, según informa la agencia IPS.

Más allá de los conflictos, el número de desastres relacionados con el clima se ha triplicado en los últimos 30 años, con un profundo impacto en los niños. “Unos 1.000 millones de niños en el mundo viven en países clasificados como de riesgo extremadamente alto a los impactos del cambio climático”, dijo Russell. La pandemia covid-19 ha aumentado exponencialmente ese impacto, subrayó. Después de casi un cuarto de siglo de descensos globales constantes, 100 millones de niños adicionales ahora viven en la pobreza multidimensional. El aumento de la pobreza podría empujar a otros nueve millones de niños al trabajo infantil este año. Esto sucede por el colapso que las guerras han causado en las economías de Afganistán, Yemen, Etiopía, Sudán del Sur y Nigeria, entre otros.

Por otra parte, las empresas Porcelanosa, Maxam y la Asociación Nacional de Fabricantes de Bienes de Equipo (Sercobe), citadas por el presidente ucraniano en su alocución en Las Cortes, han manifestado que, faltaría más, la palabra de San Zelenski va a misa, que se vaya Rusia al infierno, al tiempo que le piden al mandatario otro milagro para reparar los posibles daños que sus, sin duda, acertados deseos, pueden causar en sus cuentas de resultados, en sus plantillas, tanto de España como de Rusia, y en sus imágenes de marca. Porcelanosa estaba especialmente resignada por fuera y cabreada por dentro, algunos rumores indican que Isabel Preysler, la elegante cara de Porcelanosa durante tantos años, se encuentra molesta con el presidente ucraniano aunque éste se haya convertido en el ombligo del mundo en olor de santidad.