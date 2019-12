3.198.184 problemas que hay que resolver

El paro sigue siendo una enorme lacra para la sociedad española. No parece que sea un problema con posible solución a corto o medio plazo. En el caso de Andalucía, las promesas que llegaban con el Gobierno de Juanma Moreno Bonilla tendrán que cumplirse en otro periodo de tiempo. De momento, el número de empleos prometidos y una situación menos precaria de los trabajadores, no llega.

Aunque los datos interanuales que arroja noviembre no son del todo malos, lo cierto es que el desempleo ha crecido el 0,6 por ciento a nivel nacional (20.525 personas) y un 0,95 por ciento en Andalucía (7.501 personas).

La cifra total de desempleados en Andalucía se eleva a 794.615 personas. Es un número que genera desolación. No hay que olvidar que existen hogares en los que todos sus miembros se encuentran desempleados; que no son pocos los desempleados que llevan en esa situación decenas de meses y no encuentran solución alguna. El desempleo es una tragedia y en España tenemos, en este momento, 3.198.184 tragedias que resolver.

No parece que la economía esté en el mejor momento posible aunque, al mismo tiempo, todo indica que la desaceleración se va controlando y la temida crisis que acecha no terminará llegando. Las alarmas económicas no se han activado hasta el momento. Pero hay 3.198.184 alarmas personales que están sonando con fuerza en distintos lugares de la geografía española. Y deben ser atendidas con toda la urgencia posible.

Una sociedad moderna no puede abandonar a su suerte a los que forman el grupo. Las promesas electorales deben cumplirse. Son dos exigencias que deben cumplirse sin fallos y sin demoras.