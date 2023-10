500 muertos en Gaza y máxima tensión entre Hamás, Israel y el resto de países de la zona

El ataque terrorista de Hamás contra Israel ha desencadenado un serie de acciones y reacciones que se puede convertir en un conflicto regional sin control, en un conflicto que acabaría con la frágil estabilidad de la zona y la ya tocada estabilidad mundial que acumulada demasiados conflictos bélicos de forma simultánea. La tensión es máxima en el Oriente próximo y medio; y los Gobiernos, tanto de los países árabes como de Occidente, se encuentran en una encrucijada en la que tendrán que elegir una estrategia común que acabe con toda esta locura. Estamos a un paso de ver cómo el conflicto se extiende por el Líbano, Cisjordania, Jordania e Irán.

Si el ataque terrorista de los milicianos de Hamás resultó indignante, intolerable y condenable; la reacción del Gobierno de Israel está siendo desproporcionada y no parece tener final la falta de respeto a las leyes internacionales. No hay que olvidar que Israel, como Estado reconocido, no puede saltarse todas las líneas rojas que también se dibujan en las guerras y debe estar a una altura moral propia de un país como el que es.

Hamás, democráticamente elegido por los palestinos para gobernar Gaza y que ha ido acumulando poder en los últimos ocho años, no representa al pueblo palestino. El Gobierno israelí, democráticamente elegido, tampoco representa a todo el pueblo judío. La violencia terrorista es criminal. Los ataques indiscriminados y el castigo colectivo a un pueblo que se amontona en un espacio ridículo es criminal. El derecho de Israel a defenderse es total, pero no debe confundirse con un derecho a hacer la guerra sin normas y sin ética alguna. Más de mil niños muertos desde el inicio de esta escalada resulta una cifra aterradora.

La matanza que se produjo ayer en el hospital Al Ahli al Arabi de la capital gazatí no se puede consentir de ninguna de las maneras. Tanto Hamás como el Gobierno israelí se culpan de lo ocurrido. Pero lo cierto es que hay más de quinientos muertos (muchos de ellos mujeres y niños que no son peligrosos terroristas) y que la tensión se ha disparado convirtiendo la realidad en una bomba de relojería.

Toca que los países occidentales muevan ficha diplomática para intentar acabar con una situación que no puede dejar nada bueno por el camino. Sólo muerte, destrucción y un conflicto que afectará al mundo entero sin duda alguna.