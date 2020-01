Acabar con el antisemitismo

La conmemoración del 75 aniversario de la liberación de Auschwitz ha servido, entre otras cosas, para que los medios de comunicación publiquen todo tipo de artículos de investigación, columnas de opinión y editoriales, sobre el antisemitismo que se vivió durante los años 30 y 40 del siglo XX.

Sin embargo, el odio contra uno de los pueblos más perseguidos de la Historia; o sea, las corrientes antijudías; no corresponde en exclusiva a esas décadas señaladas. Es mucho más antiguo el problema. Y mucho más moderno. Hace siglos que ocurre. Hoy ocurre. Y, por eso, es sumamente importante no perder la memoria, hacer todo lo posible para que algo tan horrendo como Auschwitz no vuelva a suceder nunca más.

Los que lograron sobrevivir a aquella salvajada van desapareciendo por una cuestión de edad. Con ellos se va acabando la posibilidad de conocer de primera mano lo que fue la Shoah. Y eso no puede olvidarse por completo. Si es así, todo podrá repetirse antes o después.

Los nazis asesinaron a millones de personas en campos de exterminio como Auschwitz. Negarlo no lo hará desaparecer, olvidarlo sí. El negacionismo hay que combatirlo. El olvido hay que impedirlo. El problema, el antisemitismo en su conjunto, hay que erradicarlo sin contemplaciones.

Actualmente, existen discursos que comienzan a recordar a los más fascistas, a los más crueles e inexplicables. Todo comienza con esas frases, con esos textos que agarran la realidad para analizarla de forma torticera. Y suelen funcionar cuando la gente está instalada en la desesperanza, en las crisis de identidad, en territorios en los que no existen recursos éticos a los que aferrarse.

Lógicamente, el antisemitismo es uno de los problemas que se deben atajar. Pero cualquier otra persecución de colectivos se ha de tratar con la misma contundencia. Sin excepción. Debe servir de algo la amarga experiencia que el ser humano ha tenido hasta ahora.