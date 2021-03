Acelerar la vacunación es imprescindible

Si algo sabemos sobre esta pandemia y sobre el SARS-CoV-2 es que no se puede dudar ante una situación determinada y que las decisiones sobre la lucha contra el virus y la vacunación masiva de la población deben ser rápidas, exactas y decididas. Eso de convivir con el virus se ha mostrado como una mala estrategia que solo ha traído muerte, dolor y ruina económica. No hay convivencia posible con un virus tan letal. Por ello, se entiende con mucha dificultad que en España se haya retrasado la vacunación con el producto de AstraZeneca hasta el próximo miércoles justificando la decisión con un posible cambio de estrategia respecto a los grupos de vacunación que tendrán acceso a esa vacuna. Este parón en el proceso de vacunación ha significado que más de 100.000 personas no hayan recibido su primera dosis.

La Agencia Europea del Medicamento ha revisado la vacuna más controvertida y discutida de todas las que ya están circulando y el dictamen ha sido muy favorable. La vacuna es segura y se puede administrar a cualquier grupo sin problemas. No está claro que la aparición de sucesos tromboembólicos tengan relación directa con la vacuna de AstraZeneca aunque lo que sí es una evidencia es que los beneficios son muy superiores a las posibles reacciones adversas.

Se trata de salvar vidas humanas y la decisión de a quién vacunar con un producto u otro no puede retrasar el proceso. Estamos ante un reto definitivo para la humanidad y malgastar esfuerzos sin que eso signifique un avance considerable en el camino que hay que recorrer, no tiene sentido.