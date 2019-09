Alarmante aumento del número de agresiones sexuales

Los delitos contra la libertad sexual en España se han multiplicado de forma abrumadora. Solo el año pasado aumentaron en más de un 23 por ciento. Aunque, si este es un dato más que preocupante, lo es más el que indica que las agresiones sexuales entre menores crece sin control. El dato que se maneja habla de un 43 por ciento de incremento. El dato real se supone que es mucho mayor si consideramos que los menores no suelen denunciar por vergüenza o, sencillamente, porque no saben qué hacer y carecen de los medios necesarios. Dependen de terceros y eso suele frenar el proceso.

Los casos de agresiones en grupo es otro aspecto realmente grave de esta realidad tan demoledora que vive la sociedad española sin apenas entender lo que está sucediendo. Se conoce un dato que resulta impactante: el vídeo pornográfico que más visitas ha recibido en la red hasta la fecha es uno en el que la trama se arma alrededor de una violación en grupo. Parece, por tanto, una evidencia indiscutible que el consumo descontrolado de pornografía desde edades medias de entre 13 y 14 años es nefasto. Ritos y formas equivocadas y especialmente tóxicas se confunden con lo que debería ser una relación saludable entre hombres y mujeres. Si añadimos a esto que la ingesta de alcohol y el consumo de otras drogas es más temprano cada año que pasa, el peligro para nuestros jóvenes es enorme.

No parece una buena noticia que los niños y niñas (en menor medida ellas) accedan a la pornografía sin que los padres –siempre superados por los avances tecnológicos y un paso por detrás de sus hijos- puedan ejercen un control suficiente. No parece una buena noticia que eso que se aprende a través de la pornografía se arrastre hasta edades adultas. No parece una buena noticia que los niños y jóvenes aprendan que la mujer es una cosa con la que se puede hacer cualquier malabar que uno desee, que el hombre puede mostrar una enorme agresividad y creer que eso provoca placer en las mujeres o que las relaciones entre hombres y mujeres carece de cualquier sentido salvo el que aporta la relación sexual.

El problema es serio y debe atacarse en las hogares y en los centros de enseñanza. La educación sexual debe tener un lugar de privilegio en los programas académicos y deben dejar de ser un molesto tabú que impida hablar a los adultos con los jóvenes y niños.

Este es un problema de gran envergadura que ha de solucionarse lo antes posible.