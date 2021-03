Ante el fracaso del Acuerdo de París

El Acuerdo de París marcaba un objetivo claro: no permitir que la temperatura se elevase más de 2 grados Celsius, respecto a la temperatura media de la era preindustrial, de aquí a final de siglo. Y no parece que esté cumpliéndose de ninguna de las maneras. Las emisiones habrán sido reducidas en un 0,5 por ciento en 2030, una cifra muy escasa.

Los países que firmaron el Acuerdo de París no están haciendo la tarea. Fueron 200 y solo 75 (acumulan solo el 30 por ciento de las emisiones mundiales) han revisado el plan que se presentó inicialmente o han presentado informes nuevos. Un desastre para la lucha contra el calentamiento global que si no es en conjunto no tiene posibilidad alguna de éxito. Dejar que cada país sea responsable de los avances que se vayan consiguiendo en su territorio y no obligar a cumplir con lo establecido no fue buena idea y ahora ha quedado demostrado.

Es necesario que las emisiones se reduzcan un 25 por ciento respecto a las que se producían en 2010. De otro modo esos 2 grados Celsius de subida máxima se superarán. Estado Unidos y China son los principales emisores (26,6 y 13,1 por ciento respectivamente) y no parece que tengan intención de presentan informes nuevos o cumplir con lo que ya está pactado. Joe Biden parece que pudiera ser la llave para que su país intente cumplir con los objetivos.

No hay tiempo y ya es una evidencia que los daños producidos por los cambios que tienen que ver con la evolución del calentamiento global son devastadores. Tal vez tengamos el problema aquí mismo y no seamos capaces de verlo con claridad.