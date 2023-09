Ante la inminente subida del precio del agua en Sevilla

El alcalde de Sevilla anuncia una más que probable subida del 30 por ciento en la factura del agua y lo justifica por los efectos que va a causar la sequía por la escasez de agua y por los costes de depuración a los que tendrán que enfrentarse empresas como Emasesa, Aljarafesa o Aguas del Huesna. Los alcaldes de Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra y La Rinconada (a los que Sanz ha trasladado los términos de esta subida) prefieren que el incremento del precio del agua se realice a lo largo de algunos años y no en uno solo.

Si bien es cierto que las tarifas en Sevilla no se actualizan desde hace diez años aproximadamente, si bien es cierto que la sequía que sufre Andalucía y buena parte de España es extraordinaria, solucionar este asunto con un tarifazo no parece lo más adecuado. Con una subida tan acusada del precio del agua se pueden solventar algunos problemas de forma puntual y durante un periodo de tiempo más bien corto. Además, una subida del precio del agua sin tomar otras medidas contra la sequía es cargar sobre los hombros de los sevillanos un problema que no pueden solucionar ellos. Son las Administraciones las que tienen la obligación de trazar planes en busca de una solución a un problema que va a ser el principal los próximos años y para todos las países del mundo.

El cambio climático es una evidencia, la desertización ya se instala en el sur de Europa sin que nadie parezca saber qué hacer, la falta de agua está convirtiendo este problema en esencial. Y todo esto no se soluciona con una subida brutal del precio del agua. Es necesario que las Administraciones trabajen en planes en todas las cuencas hidrográficas para desalar y reutilizar agua, evitar fugas y mitigar los efectos de la sequía, así como para modernizar regadíos.

Una subida de las tarifas es un parche que no soluciona nada por sí mismo.