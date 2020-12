Ante las próximas celebraciones

En Andalucía se han contabilizado desde ayer 714 positivos. La mejor cifra desde hace semanas. Menos hospitalizados, menos ingresos en UCI y menos muertos. Pero esas cifras, esa mejora objetiva, no pueden convertirse en una invitación a no seguir con la guardia alta. Las normas hay que cumplirlas. No hay nada que discutir al respecto.

Los debates sobre si un allegado es una cosa u otra no deja de ser estéril y una posible excusa para los que quieren saltarse las normas. Todos sabemos lo que es un allegado, todos sabemos lo que puede poner en peligro nuestra salud y la de los demás. Si queremos convertir en allegado a alguien que hemos conocido por la tarde es por causas que nada tienen que ver con las que ya estamos acostumbrados escuchar y que hemos aprendido de memoria.

Prudencia y sensatez; medidas de seguridad (mascarillas, lavado de manos y distancia de dos metros) y solidaridad, son los mejores regalos que podemos hacer a nuestros mayores, a las personas que están en peligro por pertenecer a grupos de riesgo, a nuestros sanitarios que se encuentran agotados, a todos aquellos que trabajan de cara al público para que podamos seguir comiendo o comprar los regalos navideños...

Tengamos cuidado y no hagamos nada que sea irreversible y nos lleve inevitablemente una tercera ola. Que las vacunas estén a punto de llegar, que los contagios vayan descendiendo y, que el número de muertos baje aun siendo insoportable, no debe cegarnos.